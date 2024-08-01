четвъртък, август 1, 2024
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Ограничават движението заради футболната среща ПФК „Локомотив“ – ПФК “Левски“

Редактор

От ОП „Организация и контрол на транспорта“ информират, че във връзка с провеждане на футболна среща  между отборите ПФК „Локомотив“ – Пловдив и ПФК  “Левски“- София на стадион „Локомотив“, на 02.08.2024 г. /петък/, за времето от 18:00 ч. до 24:00 ч.,се спира движението на пътни превозни средства по следните участъци на улици и булеварди:

–          ул. „Лев Толстой“ от кръстовище с бул. „Санкт Петербург“ до кръговото кръстовище с ул. „Проф. Цветан Лазаров“.

–          ул. „Проф. Цветан Лазаров“ и по ул. “Димитър Ризов“ до бул. “Освобождение“

Маршрутът на автобусни линии № 9, 10, 21, 25, 29, 66 и 99от основния вътрешноградски транспорт се променя както следва:

Линия № 9.  

Посока: Завод „Юрий Гагарин“- ЖК “Тракия“- А12

Ул. „Съединение“, десен завой по ул.“ Димитър Ризов“, десен завой по бул. “Освобождение“, ляв завой по ул.  ”Пеньо Пенев”,  ляв завой по ул. ”Поручик Боян Ботев”- спирка 404- магазин „Алфина“, ляв завой по обръщалото –ЖК “Тракия“ –А12 – спирка № 1011.

В обратна посока: ЖК “Тракия“ – А12 – спирка № 1011 , десен завой по ул. ”Поручик Боян Ботев” – спирка №405 с/у магазин „Алфина“, десен завой по ул. “Пеньо Пенев“, десен завой по бул. “Освобождение“, спирка № 256,  ляв завой по ул. “Димитър Ризов“ и по маршрута, утвърден с общинската транспортна схема.

Линия № 10. 

Посока: Ул. “Юндола“ – ЖК “Тракия“- А12

Бул. „Освобождение“, ляв завой по ул. “Пеньо Пенев“, ляв завой по ул. ”Поручик Боян Ботев”- спирка 404 – магазин „Алфина“,  обръщалото –ЖК “Тракия“ –А12 – спирка № 1011.

В обратна посока: ЖК “Тракия“ – А12 – спирка № 1011 , десен завой по ул. ”Поручик Боян Ботев” – спирка  №405 с/у магазин „Алфина“, десен завой по ул. “Пеньо Пенев“, ляв завой по ул. “Съединение“ спирка №108 – с/у „Детски свят“ и по маршрута, утвърден с общинската транспортна схема.

Линия № 21. 

Посока: ТК “Марица“ – ЖК “Тракия“- А12

Ул. „Съединение“, десен завой по ул.“ Димитър Ризов“- спирка № 351, десен завой по бул. “Освобождение“, ляв завой по ул. ”Пеньо Пенев”,  ляв завой по ул. ”Поручик Боян Ботев”, спирка 404- магазин „Алфина“, ляв завой по обръщалото –ЖК “Тракия“ –А12 – спирка № 1011.

В обратна посока маршрутът остава непроменен.

Линия № 25.

Посока: АПК“Тракия“ – ЖК“Тракия“- А12

Ул. „Съединение“, десен завой по ул.“ Димитър Ризов“- спирка № 351, десен завой по бул. “Освобождение“, ляв завой по ул. ”Пеньо Пенев”,  ляв завой по ул. ”Поручик Боян Ботев”, спирка 404 – магазин „Алфина“, ляв завой на обръщалото –ЖК “Тракия“ –А12 – спирка № 1011.

утвърден с общинската транспортна схема.

В обратна посока маршрутът остава непроменен.

Линия № 29. 

Посока: Ул. “Юндола“ – ЖК “Тракия“- А12

Ул. „Съединение“, десен завой по ул. “Димитър Ризов“, десен завой по бул. “Освобождение“, ляв завой по ул. ”Пеньо Пенев”,  ляв завой по ул. ”Поручик Боян Ботев”, спирка 404- магазин „Алфина“, ляв завой по обръщалото –ЖК “Тракия“ –А12 – спирка № 1011.

В обратна посока маршрутът остава непроменен.

Линия № 66. 

Посока: Кв. “Прослав“ – ЖК “Тракия“- А12

Ул. „Съединение“, десен завой по ул.“ Димитър Ризов“- спирка №351, десен завой по бул. “Освобождение“, ляв завой по ул. ”Пеньо Пенев”,  ляв завой по ул. ”Поручик Боян Ботев”, спирка 404- магазин „Алфина“, ляв завой по обръщалото –ЖК “Тракия“ – А12 – спирка № 1011.

В обратна посока маршрутът остава непроменен.

Линия № 99. 

Посока: ПУ “Паисий хилендарски“ – ЖК “Тракия“- А12

Бул. „Освобождение“, ляв завой по ул. “Пеньо Пенев“, ляв завой по ул. ”Поручик Боян Ботев” обръщалото –ЖК “Тракия“ –А12 – спирка № 1011.

В обратна посока: ЖК “Тракия“ – А12 – спирка № 1011 , десен завой по ул. ”Поручик Боян Ботев” – спирка  №405 с/у магазин „Алфина“, десен завой по ул. “Пеньо Пенев“, ляв завой по ул. “Съединение“ – спирка №108 – с/у „Детски свят“   и по маршрута, утвърден с общинската транспортна схема.

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