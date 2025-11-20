Ограничават движението за час заради „Дефиле на младото вино“

За час се променя организацията на движение заради провеждането на фестивала „Дефиле на младото вино 2025“, съобщават от ОП „Организация и контрол на транспорта“.

За времето от 13:30 ч. до 14:30 ч. на 21 ноември /петък/ се ограничават движението, престоят и паркирането на автомобили по улица „Съборна” №2-4, както и в района на кръстовището с улица „Митрополит Паисий”.

Организацията и контролът на движението на пътни превозни средства, както и охраната на мероприятието се осъществяват от ОД на МВР – Пловдив.

