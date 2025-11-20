четвъртък, ноември 20, 2025
Ограничават движението за час заради „Дефиле на младото вино“

За час се променя организацията на движение заради провеждането на фестивала „Дефиле на младото вино 2025“, съобщават от ОП „Организация и контрол на транспорта“.

За времето от 13:30 ч. до 14:30 ч. на 21 ноември /петък/ се ограничават движението, престоят и паркирането на автомобили по улица „Съборна” №2-4, както и в района на кръстовището с улица „Митрополит Паисий”.

Организацията и контролът на движението на пътни превозни средства, както и охраната на мероприятието се осъществяват от ОД на МВР – Пловдив.

