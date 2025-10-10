Официално откриха 35-та Асамблея на Международната медицинска асоциация – България и 15-та Югоизточноевропейска конференция по инфекции и рак в Тракийски университет

В Тракийски университет – Стара Загора беше официално открит престижният международен научен форум 35-та Асамблея на Международната медицинска асоциация – България (IMAB) и 15-та Югоизточноевропейска конференция по инфекции и рак (SEEC), който събра над 200 учени, преподаватели, лекари и изследователи от България и чужбина.

Официалните приветствия към участниците поднесоха двамата председатели на форума.

Проф. д-р Мирослав Карабалиев, ректор на Тракийски университет – Стара Загора, домакин и председател на Международния комитет IMAB–SEEC, пожела успешно представяне на всички участници: „Добре дошли в нашия университет! Много се радвам, че сте тук. Поздравявам Ви за енергията, която влагате, защото именно тя поддържа тази конференция жива и устойчива през годините. Тридесет и пет години на научната сцена е впечатляващо постижение. Благодаря и на организаторите – самият аз имах честта да бъда част от организацията на това събитие преди три години и тогава си пожелах то да продължи в годините. Желая Ви успешно представяне и ползотворни контакти между колегите. Благодаря Ви още веднъж, че сте тук!“

Проф. д-р Красимир Методиев, основател и председател на IMAB-SEEC, президент на Международната медицинска асоциация – България и председател на SEEC, изрази удовлетворение от възстановяването на традиционния формат на форума и подчерта значението му като международна платформа за научен обмен и сътрудничество: „Много се радвам да Ви приветствам отново и добре дошли на всички. Нека запазим този добър дух и дадем начало на нашата научна програма. В края на събитието ще финализираме регистрацията на участниците и ще имаме възможност да публикуваме техните статии в специалното научно издание, посветено изцяло на форума. Горди сме, че публикациите Ви ще бъдат с високо ниво на научна референтност и ще допринесат за по-нататъшното Ви развитие в академичната кариера.“

Форумът предлага богата научна програма, постерни сесии и изложбена зона, в която фармацевтични компании и производители на диагностични и терапевтични продукти представят своите иновации.

Тематичните направления обхващат медицина, биомедицина, обществено здраве и здравеопазване, ветеринарна медицина, а сред основните акценти са:

нови диагностични и терапевтични методи в хуманната медицина;

антимикробна резистентност и инфекциозни болести;

онкология и химиотерапия;

ваксини и имунизация;

здравен мениджмънт и обществено здраве;

медицински действия при бедствия и кризи.

Събитието поставя акцент върху интердисциплинарното сътрудничество и обединява специалисти от България и чужбина в сферите на инфекциозните болести, онкологията, здравния мениджмънт, ветеринарната медицина и медицинските действия при кризи и бедствия.

Сред международните участници са изследователи от Texas Tech University (САЩ), университетските болници Rambam – Хайфа, Sheba – Тел Авив и Hadassah – Йерусалим (Израел), както и представители на академичните среди от Сърбия, Гърция, Турция, Румъния, Германия и Словакия.

Всеки участник, представил научен труд, ще има възможност за публикация в специално извънредно издание на Journal of IMAB – Supplement J.IMAB 2025.

