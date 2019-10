ОФИЦИАЛНО БЕШЕ ПРЕДСТАВЕНА КНИГА, ПОСВЕТЕНА НА УЧАСТИЕТО НА РУСЕНСКИТЕ ЕВРЕИ ВЪВ ВОИНИТЕ ЗА НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ

Заместник областният управител на област Русе Валентин Колев присъства на официалното представяне на проекта и съответно новоиздадената книга „Русенските евреи и войните за национално обединение (1885 – 1945)“.

Той благодари за отправената покана и заяви, че проектът според него е много полезен, защото всички ние трябва да помним това, което се е случило в годините преди нас.

„България е водила множество войни, за да постигне своята свобода и независимост! В тях са участвали както български граждани с българско самосъзнание и етнос, така и хора с друго самосъзнание и от друг етнос – като евреи, арменци и мюсюлмани! Това, че ние помним, че те всички заедно са били по фронтовете на войните, за да я има България свободна и независима е един много хубав жест в днешно време. Ние трябва да сме доволни от съдбата си, затова защото поколението, което сме тук и дори много от нашите родители не познават жестокостта на войната! Ние сме възприемали тези събития само от художествената и документална литература и снимки и никой от нас не може да си представи емоцията на едно такова събитие! Всички хора, за които ще стане въпрос днес, чийто имена са събрани в хода на този проект заслужават паметта им да бъде почетена, защото те са част от всичко, което се е случило, за да ни има нас сега и за да я има България сега! Затова е похвално усилието реализирано в този проект от всички, които са участвали! Похвално е, че той е изпълнен докрай, а също и това, че са известни хората с еврейски произход, участвали в борбите, войните и във всички кръвопролитни сражения от 1885 г. до Втората световна война!“ каза още Колев, а специално към учениците се обърна с думите:

„Изключително радостен съм, че Вие сте участвали и сте допринесли толкова много за този проект! Уверен съм, че това е било заразително за Вас! Лично за мен архивите от миналото, независимо до какво се отнасят, са били нещо наистина много емоционално! Те са нашата памет, нашето минало! Вярвам, че за Вас е било удоволствие това участие и Ви пожелавам още множество подобни възможности!“

Двамата с председателя на Управителния съвет на Регионалния съюз на офицерите и сержантите от запаса майор о.р. инж. Димитър Вълков отличиха с грамоти всички 14 ученици от СУПНЕ „Фридрих Шилер“ и СУ „Христо Ботев“, участвали в историческото проучване. Грамоти на областния управител бяха връчени и на партньорите, допринесли за успешната реализация на инициативата.

Гимназистите са работили под ръководството на учителите си по история, а именно Николай Чакъров и Деница Великова, съответно от СУПНЕ „Фридрих Шилер“ и СУ „Христо Ботев“, а сред партньорите на начинанието са Регионалния съюз на офицерите и сержантите от запаса, Държавния архив в Русе, местния еврейски културен център „Шалом“, както и Регионалната библиотека „Любен Каравелов“.

По време на днешното представяне, което се състоя в сградата на Военния клуб, бяха отчетени дейностите и постигнатите резултати. Също така беше посочено, че във войните за национално обединение на България в периода от 1885 г. до 1945 г. загиват около 290 000 български офицери и войници, като приблизително 1000 от тях са български евреи. Що се касае до Русе, то може да се посочи, че са намерени сведения за общо 49 евреи, загинали в съответния период. 17 от тях са загубили живота си по време на Балканските войни, а 32-ма през Първата световна война.

Издаването на книгата е станало възможно и благодарение на финансовата подкрепа на The Olga Lengyel Institute for Holocaust Studies and Human Rights и Регионален съюз на офицерите и сержантите от запаса – Русе.