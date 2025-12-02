Официален старт на ски сезон 2025/2026

Остана малко до вълнуващото начало на новия зимен туристически сезон в Банско.

И тази година откриването ще събере стотици запалени планинари, скиори и гости на града.

На 13-ти декември, между 09:30 и 14:00 часа, празничната програма ще се проведе на Бъндеришка поляна.

Там ще стартират двете традиционни игри – „Влез в отбора на шампиона“ и „Ловци на съкровища“, които винаги предизвикват истинска надпревара и много усмивки. Малките таланти от ски клубовете в Банско ще направят масово спускане, а планинската сцена ще завладеят Dj Alexandros Traw & Anstasis Voukis Percussion Show, които ще внесат ритъм и настроение сред снежните склонове.

Следобед празникът се пренася в центъра на Банско. От 17:30, на площад „Никола Вапцаров“, гостите ще се насладят на „Уникално Банско“ – кулинарно представяне с дегустации на прочути местни ястия.

В 18:00 ч. ще бъде даден официалният старт на сезона в присъствието на специалните гости – ски легендите Джорджо Рока и Марк Жирардели, които ще бъдат част от тържественото откриване.

След това настроението ще бъде поддържано от впечатляващ фолклорен спектакъл.

Празничният ден обещава много емоции за всички любители на зимните спортове – срещи със световни шампиони, вкусна банска кухня и истинска планинска атмосфера, която превръща Банско в неповторим зимен център.

