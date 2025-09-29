Одобрен е проектът „Точка на пресичане“ на Община Габрово по Национален фонд „Култура“

Община Габрово получи одобрение за финансиране на проектното си предложение „Точка на пресичане“ по схема BG-RRP-11.021 „Ново поколение местни политики за култура за големи общини“ на Национален фонд „Култура“.

Общата стойност на проекта е 1 129 705,53 лв., като съфинансирането от страна на общината възлиза на 376 643,83 лв.

„Точка на пресичане“ е стратегически проект, който поставя културата в сърцето на градското развитие. Инициативата разглежда културата не само като самостоятелен сектор, но и като ключов фактор за социална ангажираност, икономически растеж и устойчиво планиране. Чрез създаване и представяне на съвременни културни продукти, както и чрез дългосрочно стратегическо мислене, проектът цели културата да заеме по-видимо и активно място в бъдещето на Габрово.

В основата на проекта стоят единадесет концепции, избрани чрез конкурсна процедура, които балансират участието на общинските културни институти и независимия творчески сектор. Сред тях са:

· „АКТ Х 3: Международни театрални ателиета“ – ДТ „Рачо Стоянов“ – Габрово

· „ПОРТАЛ: Габрово – зимен фестивал на интерактивните визуални изкуства“ – ЕЛЕКТРИК.МИ ЕООД

· „Фючър Карго – танц на колела“ – Списание Едно ЕООД

· „Майсторски клас на проф. Минчо Минчев“ – Габровски камерен оркестър

· „Метеостанция за брифтопии“ – Музей „Дом на хумора и сатирата“

· „Олелийня“ – ЕТ „Камила – Илия Деведжиев“

· „Мостове през времето“ – ЕМО „Етър“

· „Котешки акорди с актьорски стих и китара“ – Държавен куклен театър – Габрово

· „Бяхме там, а сега сме тук“ – Галина Борисова

· „Училище за куратори“ – Плакат Комбинат ООД

· „Метаморфози на работното облекло“ – Фондация „Паноптикум“

Проектът предвижда подобряване на достъпа до култура за разнообразни публики, насърчаване на нови форми на участие, подкрепа за културни оператори и изграждане на устойчиви партньорства между институции, творци и граждански организации.

Особено внимание се отделя на културното предприемачество и иновациите, като се предвижда създаване на нови форми на съдържание, съчетаващи изкуство, технологии и участие на общността. Това ще отвори нови възможности за младите творци и ще привлече нови публики.

Ключов компонент на проекта е разработването на стратегическа рамка за културна политика на Община Габрово за периода 2026–2036 г. Документът ще бъде изготвен чрез анализи, обществени обсъждания и експертни консултации и ще бъде обвързан с други ключови стратегически документи на общината. Стратегията ще играе важна роля в подготовката на кандидатурата на Габрово за Европейска столица на културата през 2032 г.

Одобрението на „Точка на пресичане“ от Национален фонд „Култура“ е силен знак за потенциала на Габрово да се утвърди като динамичен културен център, отворен към иновации, сътрудничество и устойчиво развитие.

