ОДМВР – Кюстендил почете паметта на загиналите шестима полицаи и пожарникари при взрив в складовете на Мини „Бобов дол“ преди 26 години

Тържественото честване се състоя днес в двора на РУ Бобов дол пред паметната плоча на загиналите

Капитан Крум Зарев и младши лейтенантите Иван Факирски, Венцислав Георгиев, Бисер Калистратов, Ивайло Иванов и Ивайло Парасков загинаха по време на изпълнение на служебните си задължения преди 26 години при потушаване на пожар в склад номер 3 на Централните взривни складове на Мини „Бобов дол“ в с. Големо село. По време на работата им по инцидента избухнал взрив, при който шестимата млади мъже – пожарникари и полицаи, загинали на място.

„Събрахме се за поредна година да почетем шестимата млади мъже, шестимата герои и да си припомним за тяхната героична постъпка. Те влязоха в огъня, за да спасят другите, но за съжаление, останаха там“ каза пред присъстващите началникът на РУ Бобов дол Марио Миланов.

Паметта на загиналите шестима служители на МВР беше почетена със заупокойна молитва, едноминутно мълчание на колене, венци, сирени.

Присъстваха близки, роднини и колеги на загиналите, ръководители на ОДМВР-Кюстендил, официални гости.

