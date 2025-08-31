Очаква ви много смях с Керана и Христо Гърбов в комедията „Горчиво!“ на 3 септември в Бургас

Комедията „Горчиво!“ на Младежки театър „Николай Бинев“ – София с Керана и Христо Гърбов в главните роли гостува в Бургас на 3 септември от 19:00 часа в ДТ „Адриана Будевска“.

Билетите за спектакъла са пуснати в продажба в билетен център „Часовника“ с работно време: понеделник-петък от 10:00 до 18:00 часа.

Спектакълът „Горчиво!” ще пренесе публиката в сватбения ден на една двойка. Момент на паника води младата булка до решението да потърси миг спокойствие не другаде, а в уютния апартамент на един нищо неподозиращ човек, който се е подготвил за обяд и неговата съседка, която не пропуска повод да дойде на гости.

Ще успее ли момичето да се върне отново към своята сватбена церемония? Ще стигнат ли гостите на този празник до заветния вик „Горчиво!” или не? Ще разочароват ли 200 гости или все пак ще имаме щастливия миг на създаване на едно ново семейство?

Режисьорът и автор Орлин Дяков създава комедия, която извежда на преден план значимостта на изборите, които ежедневно взимаме. Сценографията е на Огняна Серафимова, а композитор е Пламен Мирчев – Мирона.

В театралния спектакъл участват: Христо Гърбов, Керана, Мариана Миланова, Александър Хаджиангелов.

Повече информация можете да получите на тел.: 0898 420 537 – г-жа Галя Петкова – президент на „Арт Мелпомена“ и в мрежата https://grabo.bg/burgas/gorchivo-0r5udg

Facebook

Twitter



Shares