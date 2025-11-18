Обучителен семинар в рамките на програмата на МОН „България – образователни маршрути“

Национален център „Музейно училище“ – инициатива на Национален музей на образованието и Регионално управление на образованието – Габрово, стартира дейностите по Националната програма на МОН „България – образователни маршрути“ с двудневен обучителен семинар.

Форумът бе открит на 14 ноември от директора на НМО Любка Тинчева и началника на РУО – Габрово Георги Маринов, които подчертаха значението на инициативата за повишаване квалификацията на педагозите и утвърждаването на музея като иновативна образователна среда.

В рамките на семинара над 120 учители и музейни специалисти от различни региони на страната участваха в четири обучения:

„Иновативни и алтернативни подходи в образованието“

„Съвременни и интерактивни методи в музейната образователна среда“

„Стратегии за учебно мотивиране“

Практикум „Изкуствен интелект и дигитална промяна в часовете по история“

Участниците дискутираха нови педагогически практики, приложението на изкуствения интелект в образованието и възможностите за сътрудничество между училища и музеи. Специален интерес предизвикаха демонстрациите за използване на ИИ при създаване на учебни материали и интерактивни задачи.

Заключителният модул представи музейни образователни програми и добри практики, както и отличени уроци от Националния конкурс на МОН. Форумът отново показа, че класната стая може да бъде навсякъде – в музея, архива, библиотеката или природата – стига да се запали искрата на любопитството у децата.

За седма поредна година „Музейно училище“ събира едни от най-активните и вдъхновяващи педагози и музейни специалисти, превръщайки Габрово в център на образователни иновации.

Подробна информация за семинара може да откриете тук – Двудневен семинар в НМО | nmogabrovo.com

