СРЯДА, 29 ЮНИ 2022 Г. ОТ 9:30 Ч. ДО 12:30 Ч.

Обучение по медийна грамотност с Миролюба Бенатова в гр. Силистра

Регионална библиотека „Партений Павлович“ – Силистра

Обучението „Медийна грамотност онлайн за възрастни хора“ е част от програмата „Медийна грамотност онлайн – учене през целия живот“ на Коалиция за медийна грамотност и Фондация „Лъчезар Цоцорков“. То се осъществява в партньорство с Регионална библиотека „Партений Павлович“, гр. Силистра. „Програмата е насочена към т.нар. „новодошли“ в социалните мрежи възрастни хора, които вече имат достъп до интернет през смартфон или компютър, но все още нямат развити умения за безопасно и пълноценно използване на новите комуникационни канали.

За повече информация и записване: gramoten.li/2022/04/19/обучение-силистра

Facebook

Twitter



Shares