Общото събрание на Регионалното сдружение за управление на отпадъците даде съгласие Община Кубрат да кандидатства с проект пред ПУДООС

Кметът на Община Разград Добрин Добрев откри и ръководи заседание на Общото събрание на Регионалното сдружение за управление на отпадъците, което се проведе днес.

В дневния ред на заседанието имаше само една точка – обсъждане и приемане на решение по предложение на Община Кубрат, чийто кмет Алкин Неби представи предложението. Община Кубрат подготвя проект „Безвъзмездно предоставяне на домакинствата на компостери за зелени и други биоотпадъци“ пред Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда. За кандидатстването е необходимо съгласие от РСУО. Чрез изпълнението на проекта ще се намалят количествата на образуваните от домакинствата отпадъци, които подлежат на обработка в Регионалното депо за отпадъци в Разград, с това ще намалеят и разходите на общината за третиране на битови отпадъци – обясни г-н Неби.

Председателят на РСУО и Кмет на Община Разград Добрин Добрев, както и колегите му от другите общини, изразиха одобрението си към проекта и пожелаха на кмета на Кубрат инициативата да получи подкрепа от финансиращия орган, след което той да сподели и добри практики пред останалите общини в региона.

В заседанието участва и заместник-кметът на Община Разград Хабибе Расим.

