Общо 31 семейства кандидатстваха за еднократна помощ при раждане в Плевен през септември

Общо 31 са подадените в Община Плевен заявления за отпускане на еднократна помощ при раждане за изминалия м. септември 2025 г.

От тях одобрение са получили 26 семейства, постановените откази са 5, става ясно от месечния Протокол за работата на комисията, сформирана съгласно заповед на кмета на Общината д-р Валентин Христов във връзка с прилагането на Наредба № 38 за стимулиране раждаемостта на територията на общината.

Еднократната финансова помощ се определя в процент от минималната работна заплата (МРЗ), в зависимост от поредността на детето и образователния ценз на родителя/осиновителя:

За първо дете:

Родител с основно или без образование: 20 % от МРЗ;

Родител със средно или висше образование: 40 % от МРЗ.

За второ дете:

Родител с основно или без образование: 20 % от МРЗ;

Родител със средно или висше образование: 60 % от МРЗ.

За трето дете:

Родител с основно или без образование: 30 % от МРЗ;

Родител със средно или висше образование: 80 % от МРЗ.

Еднократна помощ в размер на 80 % от МРЗ получават и майки с постоянен адрес в община Плевен, които са редовни студенти във висше учебно заведение.

В случаи на неизпълнени изисквания по Наредбата, като липса на трайна уседналост в общината на един от родителите, прекъснати здравноосигурителни права, наличие на задължения към Дирекция „Приходи от местни данъци и такси“, подаване на заявлението след определения срок /три месеца от месеца на раждане на детето/ комисията се произнася с отказ за отпускане на помощта.

Наредба № 38 действа в община Плевен от 2022 г. като вид социална мярка с цел стимулиране на раждаемостта и отговорното родителство. Заявленията – декларации по Наредбата се приемат и обработват целогодишно, като еднократните парични помощи по нея се финансират ежегодно със средства от общинския бюджет. През 2024 г. в Община Плевен са подадени 292 заявления за отпускане на еднократна помощ при раждане, като за първо дете отпуснатите помощи за периода са 98, за второ – 94, за трето – 17, за близнаци – 7. Постановените откази са 52. От началото на 2025 година до края на м. септември подадените заявление за отпускане на еднократна помощ при раждане на дете са общо 280, отпуснатите помощи са 200.

Повече информация за условията за кандидатстване и необходимите документи – в пълния текст на Наредбата – https://obs.pleven.bg/bg/naredbi/naredba-38-za-stimulirane-na-razhdaemostta-na-teritoriyata-na-obshtina-plevenbg-1

