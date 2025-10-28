Общо 12 участници се включиха в приятелската спортна среща по табла и шах

Общо 12 участници се включиха в приятелската спортна среща, като пет двойки играха табла и една – шах.

Надпреварата се проведе в Центъра за социална рехабилитация и интеграция за лица със зрителни увреждания (ЦСРИЛЗУ) в Шумен на ул. „Цар Освободител“ № 104 във вторник.

Подкрепа в игрите на участниците със зрителни увреждания оказаха доброволци от Българския червен кръст. В спортната среща се включиха потребителите на Центъра за социална рехабилитация и интеграция на лица със зрителни увреждания (ЦСРИЛЗУ), Центъра за социална рехабилитация и интеграция (ЦСРИ) и Центъра за социална рехабилитация и интеграция на хора с физически увреждания (ЦСРИХФУ). Играта продължи в три кръга до спечелване на две точки. Целта на срещата бе да се демонстрира адаптиран вариант на спортна табла и шах за хора със зрителни увреждания.

Галина Петкова, управител на Центъра за социална рехабилитация и интеграция на лица със зрителни увреждания, посочи, че всяка година в периода 15 октомври – 13 ноември потребителите отбелязват Месеца на незрящите хора. В този период се организират и провеждат мероприятия, насочени към обществеността, за да се популяризира дейността на Центъра и да се покажат възможностите на хората с увредено зрение, допълни тя.

Международният ден на белия бастун – 15 октомври, се отбелязва още от 1970 г., а белият бастун става символ на слепотата и средство за придвижване на незрящите хора, посочиха социалните работници по време на събитието. Те уточниха също, че 13 ноември е Международният ден на незрящите хора и е обявен за официален през 1946 г. от ООН.

