Общностна инициатива за почистване ще се състои в квартал „Малчо Малчев“ в Търговище

Община Търговище организира общностна инициатива за почистване в квартал „Малчо Малчев“ на 3 декември.

Акцията ще се реализира с участието на здравните медиатори към Общината, Клуба на нестопанските организации, ученици от Трето основно училище „П. Р. Славейков“, както и жители на квартала.

Сборният пункт на участниците в акцията е в 14.00 ч. на кръстовището на улиците „Радомир“ и „Мальовица“. Там ще бъдат раздадени и чували, и ръкавици.

Освен квартални пространства, се планира почистването да обхване и площите по протежение на река Сива и едноименната улица, където традиционно се струпват големи количества отпадъци.

Освен да подобри чистотата и естетическия облик на квартала, инициативата има за цел да насърчи активното гражданско участие, като се стимулира чувството за общност и отговорност към средата, в която живеем.

Цели се и повишаване на екологичната култура и осъзнатост, особено сред децата и младежите.

