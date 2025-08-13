Общинското предприятие „Флора“ продължава обновяването на детски площадки в Търговище

Общинското предприятие „Флора“ обновява детска площадка в близост до блокове №55 и №56 в квартал „Запад“ 2 в Търговище.

На терена вече е положена ударопоглъщаща настилка, с каквато зоната за игра досега не разполагаше. Монтирани са и нови комбинирани съоръжения. Сред тях има люлки, пързалка, клатушки. Изградени са нови пешеходни подходи, поставени са и пейки. В момента около площадката се изгражда и ограда.

След приключване на дейностите по площадката в квартал „Запад“ 2, служителите на „Флора“ ще започнат дейности по обновяване и на тази, заключена между улиците „Г. С. Раковски“ №55 и „Поп Сава Катрафилов“ №5.

Припомняме, че по-рано през годината „Флора“ обнови спортни игрища в кварталите Въбел и Бряг, както и детска площадка в центъра на село Пробуда. През миналата 2024 г. бяха реновирани 6 детски площадки. Те са в междублоковото пространство на улица „Кюстенджа“, в квартал „Запад“ 2, до Драматичния театър, в кварталите “Бряг“ и „Въбел“, в квартал №8 в района на улица „Скопие“. Там беше изградена и изцяло нова зона за спорт и игри в рамките на проекта за благоустрояване на квартала.

