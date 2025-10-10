Общинското дружество „Софекострой“ ще получи 9 млн. лв. за закупуване на специализирана техника за почистване на града

Общинското дружество вече съдейства при почистването на „Красно село“ и „Люлин“.

Столичният общински съвет (СОС) единодушно прие доклада на кмета на София Васил Терзиев, с който се дава съгласие общинското дружество „Софекострой“ ЕАД да използва собствени и заемни средства в размер до 9 млн. лв. с ДДС за закупуване на специализирана техника, необходима за сметопочистване. Техниката ще бъде използвана за организиране на почистването в два столични района Люлин и Красно село.

Предвижда се със средствата да бъдат закупени сметосъбиращи автомобили, автометачни и ръчноводими метачни машини, както и транспортна техника за обслужване на улични кошчета, автомобили за миене и дезинфекция на съдове за отпадъци, малогабаритни и мултифункционални машини за зимно и лятно почистване. Необходимо е техниката да има възможност и за преоборудване от снегопочистващи машини във водоноски, които се използват за улично миене.

Както посочи зам.-кметът по екология Надежда Бобчева внасянето на доклада в Столичен общински съвет за отпускане на средства за общинското дружество „Софекострой“ цели закупуване на техника и развиване на неговия капацитет.

„Софекострой“ съдейства вече при почистването на „Красно село“ и „Люлин“.

Изпълнителният директор на общинското предприятие Даниел Йорданов информира, че един от основните проблеми е свързан с недостига на работна ръка, което също ще отнеме време. Към момента служители работят на двусменен режим и полагат максимални усилия, посочи също Йорданов. По думите му дружеството подхожда отговорно към всяко решение и вече работи за осигуряване на допълнителна техника и персонал. Йорданов заяви също, че процесът по доставка на новите машини е по-дълъг и не могат да се очакват „чудеса от днес за утре“, тъй като поръчването на специализирана техника изисква време за производство и адаптация според особеностите на всеки район.

Предвижда се средствата да се осигурят чрез заем със срок до 60 месеца и гратисен период от 24 месеца за погасяване на главницата и лихвата.

Facebook

Twitter



Shares