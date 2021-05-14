Общинско първенство по волейбол за ученици в Силистра

Турнирът се проведе с домакинството на Езикова гимназия „Пейо Яворов“.

Участваха 20 отбора от училищата на територията на Община Силистра, които изиграха повече от 20 срещи в три възрастови групи. Всички участници получиха грамоти от кмета на Община Силистра д-р Юлиян Найденов и предметни награди.Класиране:5-ти – 7-ми клас, момичета:1. ОУ „Отец Паисий“2. СУ „Н. Й. Вапцаров“3. ОУ „Иван Вазов“5-ти – 7-ми клас, момчета:1. ОУ „Иван Вазов“2. СУ „Н. Й. Вапцаров“3. ПМГ „Св. Климент Охридски“8-ми – 10-ти клас, девойки:1. ПМГ „Св. Климент Охридски“2. ЕГ „Пейо Яворов“3. ПГСУАУ „Атанас Буров“8-ми – 10-ти клас, юноши:1. ЕГ „Пейо Яворов“2. ПМГ „Св. Климент Охридски“3. ПГСУАУ „Атанас Буров“4. ПГС „Пеньо Пенев“11-ти – 12-ти клас, девойки:1. ПМГ „Св. Климент Охридски“2. ЕГ „Пейо Яворов“3. ПГСУАУ „Атанас Буров“11-ти – 12-ти клас, юноши:1. ЕГ „Пейо Яворов“2. ПМГ „Св. Климент Охридски“3. ПГСУАУ „Атанас Буров“4. ПГС „Пеньо Пенев“