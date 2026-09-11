Общинските съветници в Разград обсъдиха бюджет от близо 61 млн. евро и проект за нов зоопарк

Проектът за бюджет на общината за 2026 г. е изпълнен на 65% към края на август

Проект за бюджет на Община Разград в размер на 60,951 млн. евро и предложение за изграждане на съвременна зоологическа градина са сред основните докладни записки, които общинските съветници обсъдиха преди септемврийската сесия на местния парламент.

Общо 13 постоянни комисии разгледаха 10 докладни записки. Комисията по бюджет, финанси и икономическа политика проведе две заседания, като проектът за бюджет не получи предложения за промени.

Документът беше представен от заместник-кмета и изпълняващ функциите кмет на Разград Полина Иванова. Тя посочи, че общият обем на бюджета е 60 951 000 евро, а към края на август изпълнението му е достигнало 65%.

Разликите спрямо разчета, приет през април, са свързани с държавните дейности. Бюджетите на общините се приемат след държавния бюджет, който тази година беше приет през август.

До 2,1 млн. евро за нов зоопарк

Сред по-мащабните предложения е кандидатстването на Община Разград за безвъзмездна финансова помощ за изграждането на съвременна зоологическа градина. Максималното финансиране, което общината може да получи, е 2 096 296,71 евро.

Проектът предвижда създаването на условия за отглеждане и опазване на местни застрашени видове, както и развитие на образователна, научна и консервационна дейност.

Предвижда се изграждането на Планинска и Горска зона със заграждения за мечки, рисове и други котки, както и волиери за хищни и други птици и местообитание за сухоземни костенурки.

Планирана е и Влажна зона с комплекс за видри и езера за големи и малки водоплаващи птици, както и специална зала „Терариум“.

Новият зоопарк трябва да разполага още с демонстрационна площадка, контактна зона, ветеринарен център със стационар и изолаторни помещения, складове, техническа инфраструктура, алейна мрежа и външна ограда.

Промени за детски градини и училища

Съветниците обсъдиха и предложения, свързани с броя на децата и учениците през учебната 2026/2027 година.

Шест детски градини са поискали разрешение за групи с повече деца от нормативно определения максимум. Детска градина в Благоево иска разрешение за група под определения минимум, а шест училища са заявили необходимост от паралелки с по-малко ученици от минимално изискуемия брой.

Сред останалите точки са промени в програмата за управление и разпореждане с общински имоти, продажби на терени чрез публични търгове, отдаване под наем на площ за вендинг автомат и учредяване на право на строеж за търговски обект на ул. „Добровска“.

Общинският съвет трябва да определи и свой представител за извънредно Общо събрание на акционерите на МБАЛ „Св. Иван Рилски“.

Сесията на Общинския съвет – Разград ще се проведе на 18 септември от 13:30 часа в залата на 11-ия етаж на Община Разград. Заседанието ще бъде излъчвано онлайн.