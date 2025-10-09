Общинският съветник Стоян Руйков скочи на кмета на Петрич: Къде „потъват” парите на „Беласица?

КЪДЕ ПОТЪВАТ ПАРИТЕ НА ОФК”БЕЛАСИЦА” – ПЕТРИЧ?

От години един от славните български футболни клубове – Беласица Петрич е раздиран от скандали, лутане в различни групи и много неясното около клуба.

Общинският съветник Стоян Руйков публикува публична позиция с която разкрива положението около клуба, финансирането от страна на община Петрич, но поставя много въпроси пред местната администрация, които будят интерес най-вече около прозрачността при харченето на средствата отпускани от бюджета на общината.

Публикуваме без реадкторска намеса, загрижената позиция на Стоян Руйков:



Футболен клуб „Беласица“ е емблемата на Петрич, символ на града и на поколения петричани. Но през последните години този клуб, който е 100% общинска собственост, се превърна в касичка за удобните хора на кмета и в инструмент за безконтролно източване на публични средства.

Фактите говорят сами:

• Само за 2024 година бюджетът на клуба е 1 470 164 лв. – пари от джоба на всеки данъкоплатец в Петрич.

• Герасим Заков, спортно-техническият директор, който напусна клуба вчера, публично заявява, че никога не е имал достъп до финансите на клуба. Единственото му задължение свързано с финансите на клуба е било да разпределя заплатите на футболистите в рамките на 33 000 лв. месечно, определени от кмета и неговите приближени. Като той подчерта, че тази сума не е променяна през последните 2 години.

Нека пресметнем:

33 000 лв. × 12 месеца = 396 000 лв. годишно за заплати.

А какво е отчетено в отчета на ФК ”БЕЛАСИЦА” за 2024г.?

•Общо за заплати и осигуровки: 904 516,41 лв.

• Заплати: 752 618,47 лв.

• Осигуровки: 151 897,94 лв.

Разликата е колосална – стотици хиляди лева необяснима разлика.

Но скандалът не свършва дотук.

• До пълния бюджет от близо 1,5 милиона остават още над 500 000 лв., отчетени като „други разходи“, „външни услуги“ и разходи за „материали”.

• В същото време децата от школата на „Беласица“ си плащат сами екипировката.

• В много от случаите се налага да си заплащат и пътните разходи за турнирни участия.

• На сесия на Общинския съвет стана ясно, че служител на кмета – Богдан Драгулев – тегли пари директно от сметката на клуба и се разпорежда със средствата.

Въпросът е ясен и недвусмислен:

Къде „потъват” парите на „Беласица“ и кой носи отговорност за тяхното „харчене”?

Нека бъдем откровени: за последните години община Петрич е наляла няколко милиона лева в клуба. Въпреки това отборът е на дъното на класирането, а футболисти и треньори стават изкупителни жертви. Лесно е да махнеш с ръка и да уволниш спортния директор, треньори и футболисти, когато липсват резултати на терена. Но кой ще отговаря за „похарчените” милиони левове?

Докато футболистите се настаняват в пансион, защото квартирите им били „скъпи“, докато премиите им се спират, за да се „спестят“ пари, докато семействата на децата от юношеската школа плащат екипите им от собствения си джоб, едни други хора теглят и разпределят милиони лева без контрол.

„Беласица“ има славна история – имала е висоти и падения, била е на върха и на дъното. Ще се справи и сега, и ще продължи напред, защото силата ѝ е в духа на отбора и любовта на феновете. Но е недопустимо някой да използва футболния клуб като „параван”, да си позволява, на гърба на футболистите, треньорите и най-вече на феновете, да злоупотребява с финансите на клуба.

Не съм спортен критик и не претендирам да бъда такъв. Не мога да давам оценки за спортно-техническото ръководство, за уменията на треньорския щаб или за футболистите – това не е моята компетенция. Но като общински съветник имам задължение да питам: къде са парите от този клуб?

Като общински съветник няма как да си затворя очите пред несъответствията. Обществото иска да знае – къде потъват парите за спорт, къде потъват парите за футбола в Петрич?

Господин кмете, няма как да се скриете зад уволнения и оправдания.

Намерихте ли следващата изкупителна жертва?

Няма как да намерите изкупителна жертва за „изхарчените” пари.

Вие и приближените до Вас сте длъжни да обясните пред обществото:

• Къде са „похарчени” стотици хиляди левове от бюджета на „Беласица“?

• Кой позволи служител на кмета да тегли пари от сметката на клуба?

Днес питаме ясно и високо:

Докога ще се „УПОТРЕБЯВА” футбола? Докога ще се лишават децата на Петрич? Докога „Беласица“ ще бъде използвана за сметка на частни интереси?

Обществото няма да мълчи повече.

„Беласица“ не е ваша собственост. Тя е на Петрич, на хората и на историята на този град.

БЕЛА Е КАУЗА, А НЕ КАСИЧКА!

САМО БЕЛА!

