Общинският съветник Димитър Шалъфов започва кампания за превенция на употребата на наркотици, агресията и насилието сред децата и младите хора

В навечерието на международния ден на ненасилието общинският съветник Димитър Шалъфов обяви началото на кампания за превенция на употребата на наркотици, агресията и насилието сред децата и младите хора. Кампанията започва от София, като идеята в нея да обединят сили институции, експерти, спортната и училищната общност, родители и млади хора.

Инициативата предвижда създаването на собствени дигитални канали и платформа с проверена информация и конкретни възможности за помощ, както и включването на специалисти и институции и последващо развитие на модел за практическа превенция чрез спорт.

„Насилието не започва само с удара. Понякога започва с натиска да направиш нещо, което не искаш, или със страха да кажеш „не“, защото можеш да останеш сам“, заяви Шалъфов. По думите му превенцията трябва да достига до младия човек, преди натискът на средата да се превърне в опасно решение.

„Когато реагираме едва след тежкия случай, след агресията, след употребата на наркотици или след трагедията, това вече не е достатъчна превенция. Трябва да стигнем по-рано до момента, в който младият човек още може да спре, да прецени и да избере безопасен ход“, заяви Шалъфов.

Причината за необходимостта от такава кампания личи и в данните. В национално проучване от 2025 г. сред 4583 ученици от VIII до XII клас 18,6% посочват, че са употребявали наркотично вещество поне веднъж, а 7,6% – през последните 30 дни. Сред употребилите наркотици 35,9% посочват желанието да бъдат приети от групата като причина за първата употреба. Най-ранната средна възраст на първа употреба на канабис и опиоиди е 14 години.

„Фентанилът вече не е далечна заплаха – той е и на българския пазар. А понякога всичко започва с „опитай само веднъж“ или „всички го правят“. Именно там трябва да стигне превенцията – преди натискът да се превърне в риск“, каза Шалъфов.

Кампанията е с работно име „Не се губи“, като преди да бъде официално наложено, то първо ще бъде обсъдено с младите хора. Първите действия по инициативата започват с младежкото допитване, писма и работни срещи с институциите. Ще се разработва и дигитален инструмент, който да дава конкретни отговори на въпросите „какво да направя?“ и „към кого да се обърна?“, когато млад човек е изправен пред натиск, агресия или предложение да употреби непознато вещество.

Инициативата включва три последователни етапа – информационна кампания, разгръщането й в целия град при институционална подкрепа и пилотна програма за работа с деца чрез спорт. За последния етап се предвиждат обучени специалисти, обща методика и проследяване на резултатите.

Общинският съветник съобщи, че ще търси подкрепата на институциите и на специалистите по тези теми, като вече води разговор със Службата на ООН по наркотиците и престъпността за възможностите за бъдещо сътрудничество.

Първата организация, към която Шалъфов се обръща за подкрепа, е Фондация „София – Европейска столица на спорта“, на която той е председател. Общинският съветник вече е внесъл предложение, което предстои да бъде разгледано и гласувано от Управителния съвет на фондацията.

„Сам няма да успея. Инициативата тръгва от мен, но се надявам много хора да я припознаят за своя кауза, защото аз не съм лекар, не съм психолог, нито съм специалист по зависимости. Моята работа е друга – да намеря хората, които знаят, да събера институциите, които могат, и да настоявам след разговорите да има действие“, заяви той.

Шалъфов отправи послание към институциите, специалистите, родителите и учителите да се включат и към младите хора, които да кажат какво възрастните не разбират за живота им.

„Едно дете не трябва да знае коя институция за какво отговаря. Институциите трябва да знаят как да работят заедно за едно дете“, подчерта той.