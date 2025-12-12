Общинският съвет в Русе ще обсъди 28 точки на декемврийското си заседание

28-ото редовно заседание на Общински съвет – Русе ще се проведе на 16 декември от 09:00 часа в зала „Свети Георги“ в сградата на общината. Дневният ред на сесията включва 28 точки.

Заседанието ще започне с обсъждане провеждането на конкурс за управител на „Медицински център 1 – Русе“ ЕООД, както и с направеното предложение за допълнение на Наредба №17 за символиката на Община Русе, чрез включването на девиз на Русе като един от символите.

Значителна част от дневния ред е посветена на управлението на общинската собственост. Общинските съветници ще разгледат предложения за откриване на публични търгове за продажба на недвижими имоти в различни райони: кв. ДЗС, местност „Астарджийка“, село Червена вода и землището на град Русе. Предстои и решение за прекратяване на съсобственост в поземлен имот в село Ново село, както и одобряване на продажбата на терен в същото населено място.

Сред темите на заседанието е одобряването на новоизградени активи по проект „Изграждане на ВиК инфраструктура“, който е финансиран от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020“. Съветниците ще вземат решение и за предоставяне за управление на ВиК актив на Асоциация ВиК – Русе.

В областта на градското планиране ще бъде представен План за устойчива градска мобилност на Община Русе за периода 2026-2036 г., както и предложение за изменение на Общия устройствен план. Ще бъде разгледано и одобряване на задание за изработване на подробен устройствен план за поземлен имот в местност „Конубунар“.

Съветниците ще обсъдят направените предложения за изменение и допълнение на Наредба №16 и на Наредба №14. Нова наредба предвижда регистриране на индивидуални електрически превозни средства и превозни средства с животинска тяга на територията на общината.

В дневния ред са включени също одобряване на договор за сътрудничество с „Елтехресурс“ АД за управление на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, приемане на Програма за развитие на читалищната дейност през 2026 г., както и на Етичен кодекс на общинските съветници. Ще бъде взето решение и относно свикването на извънредно общо събрание на акционерите на УМБАЛ „Канев“ АД.

В края на заседанието съветниците ще одобрят график за работата на местния парламент за периода от януари до юли 2026 г., както и ще разгледат постъпили питания.

Сесиите на Общински съвет – Русе се излъчват на живо в официалния YouTube канал на институцията, което дава възможност на гражданите да следят работата на общинските съветници в реално време.

