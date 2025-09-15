Общинският съвет в Русе обсъжда 52 точки на септемврийското си заседание

На 16 септември от 09:00 часа в зала „Свети Георги” на Община Русе ще се проведе 24-ото заседание на Общинския съвет с дневен ред от 52 точки и 8 питания от общински съветници, анонсира днес председателят на Общинския съвет акад. Христо Белоев в програмата на Радио Русе. Сред ключовите теми е приемането на отчета за изпълнение на сборния общински бюджет за 2024 г., заедно с одитния доклад на Сметната палата. Съветниците ще обсъдят и корекция на бюджета на Община Русе за текущата година, както и информация за изпълнението към 30 юни 2025 г. Значителна част от дневния ред е посветена на имотни въпроси. Предвижда се допълване на годишния план за приватизация на общинска собственост, ще бъдат обсъдени множество продажби на общински имоти чрез публични търгове, ще бъде гласуван годишния отчет за изпълнение на концесионните договори през 2024 г. Темите за социални услуги, образование и устройствено планиране също заемат значително място в предстоящата сесия на местния парламент. В областта на образованието се предвижда промяна на официалния адрес на детска градина „Радост”, формиране на групи в общинските детски градини и училища за новата учебна година, както и приемане на годишен план за дейностите за подкрепа на личностното развитие на децата. Важно решение предстои да се вземе относно промяната на мястото за предоставяне на социалните услуги „Център за работа с деца на улицата” и „Център за обществена подкрепа”. В областта на транспорта съветниците ще разгледат направени предложения за промени в Наредбата за обществения транспорт на територията на общината. В дневния ред за гласуване е предложено предоставяне на дарение за изграждане на бюст-паметник на Стефан Караджа в град Тулча, Румъния, което подчертава международните културни връзки на общината. Бюст-паметникът ще бъде реплика на съществуващия в Русе, който е дело на скулптора Георги Радулов. Инициативата за изграждане на бюста идва от Българското посолство в Румъния и е свързана със 185-годишнината от рождението на Стефан Караджа. Революционерът е живял и работил в Тулча в периода 1854-1862 г., където и днес има многобройна българска общност. Пълният дневен ред на 24-ото заседание на Общинския съвет може да видите тук: https://obs.ruse-bg.eu/%d0%b4%d0%bd%d0%b5%d0%b2%d0%b5%d0%bd-%d1%80%d0%b5%d0%b4-%d0%bd%d0%b0-24-%d1%82%d0%be-%d0%b7%d0%b0%d1%81%d0%b5%d0%b4%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%ba%d0%be%d0%b5%d1%82%d0%be-%d1%89%d0%b5-%d1%81%d0%b5-3/

Всички заседания на Общински съвет – Русе се излъчват на живо в официалния YouTube канал на институцията, което дава възможност на гражданите да следят работата на общинските съветници в реално време.

Чуйте цялото интервю с председателя на Общинския съвет акад. Христо Белоев:https://radioruse.com/article/10111

