Общинският съвет в Плевен решава за бюджет от над 114 млн. евро за 2026 г.

Проектът за бюджета на Община Плевен влиза за обсъждане на извънредно заседание на местния парламент на 14 септември

Сборният бюджет на Община Плевен за 2026 г. ще бъде обсъден на извънредно заседание на Общинския съвет – Плевен на 14 септември от 09:00 часа. Това е единствената точка в дневния ред на заседанието.

Предложеният бюджет е в общ размер на 114 296 136 евро. От тях приходите за държавни дейности възлизат на 74 781 419 евро, а местните приходи са 39 514 717 евро.

Преди да бъде внесен за разглеждане от общинските съветници, проектът премина през публично обсъждане на 26 август и беше разгледан от постоянните комисии към местния парламент.

Близо 49 млн. евро са предвидени за образование

Със Закона за държавния бюджет за 2026 г. за Община Плевен са предвидени 74 456 651 евро. Общата субсидия за делегираните от държавата дейности е 69 036 051 евро.

Трансферите за местни дейности са в размер на 3 181 500 евро, включително средства за общата изравнителна субсидия и за зимно поддържане и снегопочистване на общинските пътища. Целевата субсидия за капиталови разходи е 2 239 100 евро.

Най-голям дял от средствата за делегираните от държавата дейности е предназначен за функция „Образование“ – 48 911 353 евро.

Над 12 млн. евро приходи от местни данъци

Проектът предвижда местни приходи в размер на 39 514 717 евро. Очакваните постъпления от имуществени и други данъци са 12 420 500 евро, като най-голям дял има данъкът върху недвижимите имоти – 5,2 млн. евро.

Планираните неданъчни приходи са 12 220 981 евро.

В бюджета са заложени и средства за съфинансиране на дейността на ДКТ „Иван Радоев“ и Плевенската филхармония, както и за инвестиционни проекти и собствен принос по проекти, финансирани по европейски програми.

Заседанието ще може да бъде проследено в реално време чрез сайта на Общинския съвет – Плевен. Пълният проект за Бюджет 2026 е публикуван на официалната страница на Община Плевен.