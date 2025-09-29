Общинският съвет на Русе не постигна консенсус за начина на гласуване в Общото събрание на ВиК

Общински съвет – Русе проведе днес извънредна сесия, посветена на въпроси, свързани с дейността на „ВиК“ ООД – Русе и упълномощаването на общинските представители за участие в Общото събрание на съдружниците, насрочено за утре – 30 септември. След обсъждането и разглеждането на промените в дневния ред на събранието, съобщени от управителя на ВиК – Русе инж. Илиан Милев, Общинският съвет не успя да постигне единодушие относно начина на гласуване на своите представители в Общото събрание относно приемането на нов съдружник в дружеството – „Български ВиК холдинг“ ЕАД и промяна в дружествения договор.

В рамките на извънредната сесия Общинският съвет прие обръщение до министъра на околната среда и водите относно зачестили случаи на разпространение на миризми от предприятия, работещи на територията на Русе. Решението бе взето по предложение на общинския съветник Иво Пазарджиев от групата на „ВМРО – България на регионите“. Ключови искания в обръщението са предприемане на спешни законодателни инициативи, които да позволят на органите на МОСВ да наложат решителни действия за решаване на проблема. Документът ще бъде изпратен официално до Министерството на околната среда и водите.

