четвъртък, ноември 6, 2025
Общинският приют работи с висококвалифициран екип

Община Казанлък отчита активна работа по контрола на популацията на безстопанствените животни.

В периода от 1 ноември 2024 г. до 30 октомври 2025 г. в Общинския приют са проведени три кампании за кастрация, в резултат на които общо кастрирани животни са 393. От тях: котки – 369 и кучета – 24.

Всички животни са върнати по местата им в много добро здравословно състояние.

Община Казанлък продължава политиката си за хуманно и отговорно отношение към животните, чрез последователни мерки за кастрация, грижа и контрол на популацията.

Припомняме, че по разпореждане на кмета на община Казанлък Галина Стоянова, операционната на приюта бе оборудвана с най-модерна апаратура и най-висок клас хирургически инструменти. По този начин се гарантира абсолютното хуманно отношение към безстопанствените животи. 
Призоваваме всички граждани да се включват активно в кампаниите на община Казанлък!

