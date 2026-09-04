Промяната е във връзка с почивния ден по повод Деня на Съединението на Княжество България с Източна Румелия

Общинският плувен басейн в Стара Загора ще работи с променено работно време на 7 септември 2026 г. (понеделник). Съоръжението ще бъде отворено за посетители от 09.00 до 18.00 ч.

Промяната в работното време е във връзка с почивния ден по повод 6 септември – Деня на Съединението на Княжество България с Източна Румелия.

От 8 септември 2026 г. (вторник) Общинският плувен басейн ще работи с обичайното си работно време.

Общинският плувен басейн ще работи с променено работно време на 7 септември

Промяната е във връзка с почивния ден по повод Деня на Съединението на Княжество България с Източна Румелия

Общинският плувен басейн в Стара Загора ще работи с променено работно време на 7 септември 2026 г. (понеделник). Съоръжението ще бъде отворено за посетители от 09.00 до 18.00 ч.

Промяната в работното време е във връзка с почивния ден по повод 6 септември – Деня на Съединението на Княжество България с Източна Румелия.

От 8 септември 2026 г. (вторник) Общинският плувен басейн ще работи с обичайното си работно време.