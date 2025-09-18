Общинският плувен басейн ще работи с празнично работно време на 22 септември

По повод Деня на Независимостта на България – 22 септември (понеделник) 2025 г.,



Общинският покрит плувен басейн в Стара Загора ще бъде отворен за посетители с празнично работно време – от 09.00 до 18.00 часа.



Това съобщи Петко Крумов, началник на отдел „Спортни дейности“ в Община Стара Загора.

От 23 септември 2025 г. (вторник) съоръжението ще възобнови дейността си с обичайното работно време. График може да видите тук:

https://www.starazagora.bg/bg/obshtinski-sportni-bazi/obshtinski-pluven-baseyn-ul-graf-ignatiev-13

Facebook

Twitter



Shares