Общинският футболен турнир от „Ученически игри 2025/2026“ се отлага за сряда

Заради дъждовната обстановка и необходимостта от подготовка на терените общинският кръг от турнира по футбол от „Ученически игри 2025/2026 г.“ се отлага с ден по-късно от първоначално обявеното – на 29 октомври, сряда, а не на 28 октомври, вторник.

Припомняме, че междуучилищните състезания по осем вида спорт се организират от Община Разград и ЦПЛР УСШ“Руси Бухтев“.

Заявки за участие във футболния турнир са подали 16 отбора в три възрастови групи, момчета, момичета и юноши. Срещите ще се играят едновременно на два футболни терена в двора на ПГССХВТ“Ангел Кънчев“. Ето програмата на срещите, които ще се играят в 2 части от по 20 минути при по-големите и 2 по 15 минути при по-малките.

Терен 1:

10:00ч. V – VII кл. Момчета – ОУ „Н.Икономов“ – СУ „Хр.Ботев“ 10:40ч. V – VII кл. Момчета – ОУ „В.Левски“ – СУ „Хр.Ботев“ 11:20ч. V – VII кл. Момчета – ОУ „В.Левски“ – ОУ „Н.Икономов“ 12:00ч. VIII – X кл. Юноши – НПТГ“Шандор Петьофи“ – ППМГ“Акад.Н.Обрешков“ 12:40ч. V – VII кл. Момчета – ФИНАЛ 13:30ч. VIII – X кл. Юноши – ФИНАЛ 14:20ч. XI – XII кл. Юноши – ФИНАЛ – НПТГ – ППМГ/ПГССХВТ 15:10ч. V – VII кл. Момичета – ОУ „Отец Паисий – ОУ „Н.Й.Вапцаров“

Терен 2:

ТЕРЕН – 2 10:00ч. V – VII кл. Момчета – ОУ „Св.св. Кирил и Методий“-Ясеновец – ОУ „Отец Паисий“ 10:40ч. V – VII кл. Момчета – ОУ „Н.Вапцаров“ – ОУ „Отец Паисий“ 11:20ч. V – VII кл. Момчета – ОУ Н.Й.Вапцаров“ – ОУ Ясеновец 12:00ч. VIII – X кл. Юноши – ПГССХВТ – ПГПЧЕ 12:40ч. XI – XII кл. Юноши – ППМГ – ПГССХВТ 13:30Ч. V – VII кл. Момичета – ОУ“Н.Вапцаров“ – ОУ „Н.Икономов“ 14:20ч. V – VII кл. Момичета – ОУ „Отец Паисий“ – ОУ „Н.Икономов“

С изключение на шахмата останалите състезания са в следните възрастови групи: V – VII клас момичета и момчета, VIII – X клас девойки и юноши, XI – XII клас девойки и юноши.

Следващият общински турнир е по хандбал. Той е насрочен за 6 ноември, ще се проведе на спортната площадка на НПТГ“Шандор Петьофи“.

На 19 и 20 ноември в спортна зала „Лудогорец“ ще е турнирът по тенис на маса.

Пак там, но на 3 и 4 декември ще е турнирът по шахмат, в който ще има не три, а четири възрастови групи – ще има състезание за момичета и момчета от 1 до 4 клас.

На 17 и 18 декември ще е турнирът по бадминтон в спортна зала „Лудогорец“.

На 13-15 януари 2026 г. е състезанието по баскетбол, отново в спортна зала „Лудогорец“.

Спортна зала „Лудогорец“ ще е домакин и на турнира по волейбол, който е насрочен за 27-30 януари.

Последното състезание е по лека атлетика. То е насрочено за 18-20 март, като мястото на провеждането му подлежи на допълнително уточняване.

Графикът може да претърпи промени при възникнали наложителни причини, програмите за всяко от състезанията се уточняват на техническите конференции, предшестващи турнирите. За повече информации учителите по физическо възпитание могат да се обръщат към Златина Георгиева – младши експерт спорт в Община Разград – z.georgieva@razgrad.bg.

