Общинският детски център за култура и изкуство открива новия творчески сезон на 1 октомври

Общинският детски център за култура и изкуство стартира новия творчески сезон на 1 октомври.
През 2025/2026 г. центърът ще предложи 18 безплатни форми на работа, които целят да ангажират русенчетата с полезни дейности в свободното им време, като те ще бъдат водени от доказани в своята област педагози.
Записването на нови деца и младежи е до 15 септември, след което ще бъдат сформирани групите и ще започне същинската работа на всяка една формация. Откриването на новия творчески сезон ще бъде на 18 октомври, като допълнително ще бъдат обявени мястото и часа на провеждане.
Общинският детски център за култура и изкуство предлага следните форми на работа:
• Детско-юношески фолклорен ансамбъл „Зорница“ с ръководители Милена Михова и Добрин Райчев и народен хор към него с диригент Светлана Недкова – Петрова;
• Фолклорен ансамбъл „Русчуклийче“ с художествен ръководител Нели Гарвалова – Христова и помощник ръководители Ангел Иванов и Лъчезара Гарванчева;
• Фолклорен танцов ансамбъл „Здравец“ с художествен ръководител Димитър Донев и помощник ръководител Катя Куцарова;
• Школа за народно пеене и Школа за народни инструменти с ръководители Светлана Недкова – Петрова, Иван Иванов и Христо Христов;
• Детски хор „Дунавски вълни“ с диригент Весела Тодорова;
• Детска вокална група „Слънце“ с художествен ръководител д-р Наталия Константинова;
• Тамбурашки оркестър „Русе“ с преподаватели Весела Казанджиева и Георги Тодоров;
• Школа по пиано с преподаватели Мая Тодорова и Веселина Ботева;
• Школа по китара с ръководител Георги Тодоров;
• Клуб по спортни танци с ръководители Елена и Иван Деспотови;
• Танцова школа по салса за деца с ръководител Ангел Филиповски;
• Студио за класически балет „Арт денс класик“ с ръководител Силвия Малинова – Добрева;
• Студио за модерен балет „Ритъм“ с художествен ръководител Деница Анчева;
• Студио „Театър“ с ръководител актьорът Йовко Кънев;
• Детска театрална работилничка „Сладурите“ с ръководител актрисата Йоланда Димова;
• Школа по изобразителни изкуства с ръководители Маргарита Хрисандова и Иван Иванов – Йоаний;
• Школа по шах с ръководител Николай Йорданов.
Съставите и школите на Общинския детски център ежегодно участват в национални и международни конкурси и фестивали, от където са носители на множество награди и отличия.