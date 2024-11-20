Общински ученически игри по волейбол Хасково 2024/2025

Продължават Общинските ученически игри по волейбол Хасково 2024/2025.

При юношите от 8-10 клас СУ „Св. Паисий Хилендарски“ победи с 2:0 сета ПГТАТ „Никола Йонков Вапцаров“. При девойките в същата възрастова група ПГДС „Цар Иван Асен II“ победи с 2:0 ПМГ „Акад. Боян Петканчин“. Във втория мач при девойките от 8-10 клас СУ „Васил Левски“ победи с 2:0 СУ „Св. Паисий Хилендарски“. Утре първенството по волейбол продължава със срещите при момчетата от 5-7 клас и юношите от 11-12 клас. Всички волейболни срещи се играят в ПГТАТ „Никола Йонков Вапцаров“.

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