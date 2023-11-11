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Общински турнир по тенис на маса в Силистра

Редактор

В салона на СУ “Н. Й. Вапцаров” се проведе ученически турнир по тенис на маса за момичета и момчета от V до XII клас.

Участваха 17 отбора.

Класирането по възрастови групи:

V-VII клас

Момичета

1. ОУ “Св. св. Кирил и Методий”

Момчета

1. ОУ “Св. св. Кирил и Методий”

2. ОУ “Отец Паисий”

3. СУ “Н. Й. Вапцаров”

VIII-X клас

Девойки

1. ПМГ “Св. Климент Охридски”

Юноши

1. ПЗГ “Добруджа”

2. ПГСУАУ “Атанас Буров”

3. ЕГ “Пейо Яворов”

4. СУ “Н. Й. Вапцаров”

5. ПГС “Пеньо Пенев”

XI-XII клас

Девойки

1. ПГСУАУ “Атанас Буров”

2. ПМГ “Св. Климент Охридски”

Юноши

1. ПЗГ “Добруджа”

2. ЕГ “Пейо Яворов”

3. ПМГ “Св. Климент Охридски”

4. ПГСУАУ “Атанас Буров”

5. ПГС “Пеньо Пенев”

Всички участници получиха грамоти и предметни награди.

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