Общински съвет – Русе гласува позицията си за ВиК и подкрепи изграждането на паметник на Стефан Караджа в Румъния

Общинските съветници приеха на днешното си 24-то заседание позиция относно управлението на ВиК-Русе. Дебатите в зала започнаха с разискване на становището, което упълномощените представители на Община Русе да вземат на Общото събрание на дружеството, насрочено за 30 септември. С 31 гласа „за“, 6 „против“ и 7 „въздържали се“ Общинският съвет се обяви срещу евентуална смяна на управителя на ВиК-Русе и задължи кмета да предприеме правни действия при подобно решение.

След разискванията около водното дружество, русенките общински съветници с огромно мнозинство подкрепиха предложението на кмета Пенчо Милков за финансиране на бюст-паметник на Стефан Караджа в румънския град Тулча. Сумата от първоначално планираните 3000 лева беше увеличена на 10 000 лева – най-големият индивидуален принос за тази инициатива. Проектът, координиран от Българското посолство в Букурещ, отбелязва 185 г. от рождението на българския революционер. Паметникът ще бъде копие на русенския монумент, за което има съгласие от скулптора Георги Радулов. Средствата ще постъпят по дарителската сметка на Българо-румънската търговска камара.

В рамките на интензивната септемврийска сесия местният парламент гласува 49 ключови решения. Сред тях се откроява приемането на отчета за бюджета за 2024 г. и корекцията на бюджета за 2025 г. Голяма част от днешните решения касаят подробни устройствени планове в различни части на общината. В образователната сфера съветниците подкрепиха формирането на групи и паралелки с под минималния брой деца за учебната 2025/2026 г. Промяна претърпя и официалният адрес на ДГ „Радост“.

От първоначалните 52 точки в дневния ред Общинският съвет не подкрепи само две от предложенията – изменения в Наредба 14 за обществения транспорт и отдаването под наем на имот на фондация „ХИП – България“.

