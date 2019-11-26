четвъртък, ноември 28, 2019
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Общински съвет – Поморие определи състава на постоянните си комисии

Недялко Тенев

В рамките на второто си редовно заседание днес Общински съвет – Поморие единодушно прие Правилник за организацията на своята дейност и определи състава на постоянните си комисии за мандат 2019 – 2023.

Комисия по законност и обществен ред

  1. Катя Христофорова – председател
  2. Неделчо Стайков
  3. Петя Арнаудова
  4. Пламен Огнянов
  5. Бейхан Мустафа
  6. Сезгин Кадил
  7. Ива Кусева

Комисия по образование, култура, вероизповедания, здравеопазване и социална политика

  1. Петя Арнаудова – председател
  2. Станислав Ангелов
  3. Иван Дачев
  4. Ваня Владимирова
  5. Невзат Топал
  6. Смаил Смаил
  7. Никодим Стоянов

Комисия по устройство на територията, строителство, околна среда и общинска собственост

  1. Георги Вражев – председател
  2. Георги Драгнев
  3. Весела Гуджукова
  4. Христо Широков
  5. Невзат Топал
  6. Смаил Смаил
  7. Никодим Стоянов

Комисия по финанси и европейска интеграция

  1. Илиян Щерев – председател
  2. Весела Гуджукова
  3. Георги Драгнев
  4. Ваня Владимирова
  5. Бейхан Мустафа
  6. Никодим Стоянов
  7. Николай Буковинов

Комисия по туризъм, търговия, спорт, младежки дейности  и основни поминъци

  1. Ива Кусева – председател
  2. Георги Вражев
  3. Иван Дачев
  4. Христо Широков
  5. Сезгин Кадил
  6. Атанас Тодоров
  7. Станислав Ангелов

Комисия по закона за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество

  1. Пламен Огнянов – председател
  2. Петя Арнаудова
  3. Катя Христофорова
  4. Николай Буковинов
  5. Ваня Владимирова

Освен ръководството и членовете на постоянните комисии, в хода на днешната сесия бяха избрани и заместник-председателите на местния парламент: Георги Вражев, Никодим Стоянов, Катя Христофорова и Бейхан Мустафа.

В длъжност днес встъпиха и кметовете на селата Гълъбец и Порой. Тодорка Липчева и Фатме Смаил положиха клетва, след като спечелиха местния вот на втори тур.

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