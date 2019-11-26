Общински съвет – Поморие определи състава на постоянните си комисии
В рамките на второто си редовно заседание днес Общински съвет – Поморие единодушно прие Правилник за организацията на своята дейност и определи състава на постоянните си комисии за мандат 2019 – 2023.
Комисия по законност и обществен ред
- Катя Христофорова – председател
- Неделчо Стайков
- Петя Арнаудова
- Пламен Огнянов
- Бейхан Мустафа
- Сезгин Кадил
- Ива Кусева
Комисия по образование, култура, вероизповедания, здравеопазване и социална политика
- Петя Арнаудова – председател
- Станислав Ангелов
- Иван Дачев
- Ваня Владимирова
- Невзат Топал
- Смаил Смаил
- Никодим Стоянов
Комисия по устройство на територията, строителство, околна среда и общинска собственост
- Георги Вражев – председател
- Георги Драгнев
- Весела Гуджукова
- Христо Широков
- Невзат Топал
- Смаил Смаил
- Никодим Стоянов
Комисия по финанси и европейска интеграция
- Илиян Щерев – председател
- Весела Гуджукова
- Георги Драгнев
- Ваня Владимирова
- Бейхан Мустафа
- Никодим Стоянов
- Николай Буковинов
Комисия по туризъм, търговия, спорт, младежки дейности и основни поминъци
- Ива Кусева – председател
- Георги Вражев
- Иван Дачев
- Христо Широков
- Сезгин Кадил
- Атанас Тодоров
- Станислав Ангелов
Комисия по закона за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество
- Пламен Огнянов – председател
- Петя Арнаудова
- Катя Христофорова
- Николай Буковинов
- Ваня Владимирова
Освен ръководството и членовете на постоянните комисии, в хода на днешната сесия бяха избрани и заместник-председателите на местния парламент: Георги Вражев, Никодим Стоянов, Катя Христофорова и Бейхан Мустафа.
В длъжност днес встъпиха и кметовете на селата Гълъбец и Порой. Тодорка Липчева и Фатме Смаил положиха клетва, след като спечелиха местния вот на втори тур.