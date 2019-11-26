Общински съвет – Поморие определи състава на постоянните си комисии

В рамките на второто си редовно заседание днес Общински съвет – Поморие единодушно прие Правилник за организацията на своята дейност и определи състава на постоянните си комисии за мандат 2019 – 2023.

Комисия по законност и обществен ред

Катя Христофорова – председател Неделчо Стайков Петя Арнаудова Пламен Огнянов Бейхан Мустафа Сезгин Кадил Ива Кусева

Комисия по образование, култура, вероизповедания, здравеопазване и социална политика

Петя Арнаудова – председател Станислав Ангелов Иван Дачев Ваня Владимирова Невзат Топал Смаил Смаил Никодим Стоянов

Комисия по устройство на територията, строителство, околна среда и общинска собственост

Георги Вражев – председател Георги Драгнев Весела Гуджукова Христо Широков Невзат Топал Смаил Смаил Никодим Стоянов

Комисия по финанси и европейска интеграция

Илиян Щерев – председател Весела Гуджукова Георги Драгнев Ваня Владимирова Бейхан Мустафа Никодим Стоянов Николай Буковинов

Комисия по туризъм, търговия, спорт, младежки дейности и основни поминъци

Ива Кусева – председател Георги Вражев Иван Дачев Христо Широков Сезгин Кадил Атанас Тодоров Станислав Ангелов

Комисия по закона за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество

Пламен Огнянов – председател Петя Арнаудова Катя Христофорова Николай Буковинов Ваня Владимирова

Освен ръководството и членовете на постоянните комисии, в хода на днешната сесия бяха избрани и заместник-председателите на местния парламент: Георги Вражев, Никодим Стоянов, Катя Христофорова и Бейхан Мустафа.

В длъжност днес встъпиха и кметовете на селата Гълъбец и Порой. Тодорка Липчева и Фатме Смаил положиха клетва, след като спечелиха местния вот на втори тур.