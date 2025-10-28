Общински съвет – Плевен заседава на 30 октомври

Общински съвет – Плевен се събира за заседание на 30 октомври /четвъртък/, от 09.00 ч. в Конферентната зала на Община Плевен в сграда „Гена Димитрова”.

Предварителният дневен ред включва 51 точки – 49 предложения и две питания до кмета на Общината д-р Валентин Христов. Заседанията на Общинския съвет се излъчват в реално време на интернет страницата на институцията: https://obs.pleven.bg/.

Октомврийската сесия ще започне с обсъждане на предложения за промени в две от действащите общински наредби – Наредба № 1 за обществения ред и опазване на общинските и други имоти за общо ползване на територията на общината и Наредба № 17 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Плевен. Относно Наредба № 1 – до общинската администрация е постъпило предложение с искане за изменение на местната нормативна уредба с въвеждане забрана за употребата /консумацията/ на алкохол на публични места, както и регламентиране на санкции при извършване на нарушения. В случая не е налице нормативна празнота, тъй като в действащата Наредба № 1 и в момента е налице изричен текст в чл. 3, т. 9, който по същество гласи, че „…На територията на община Плевен се забранява употребата на алкохол на публични места, с изключение на изрично разрешени случаи“. Регламентирани са и санкции за нарушаване на горната забрана – глоба в размер от 50 до 250 лв. След запознаване с постъпилото предложение и анализ на действащата нормативна уредба Община Плевен намира за целесъобразно да бъдат приети допълнения и изменения в действащия нормативен документ.

Предложените промени в Наредба № 17 са свързани с необходимостта от синхронизирането й с влязъл в сила нормативен акт от по-висока степен – това е Наредбата за реда за изготвяне и образеца на план-сметката за относимите разходи за извършване на дейностите по предоставяне на услугите, за които се заплаща таксата за битови отпадъци, и за начина ѝ на изчисляване.

Трета точка в дневния ред е одобряване на актуализирана бюджетна прогноза за периода 2026 – 2028 г. за постъпленията от местни приходи и разходите за местни дейности на Община Плевен, както и индикативен разчет на средствата от ЕС за същия период.

Заседанието ще продължи с обсъждане на предложения за кандидатстване на Община Плевен с проект за основен ремонт на Залата по борба в Плевен чрез външно финансиране във връзка с открита процедура за набиране на проектни предложения по Национална програма за споделено финансиране на инвестиционни спортни проекти 2025 г. от Министерството на младежта и спорта. Сградата, в която се помещава залата, е в лошо техническо състояние в резултат на продължителната експлоатация и липса на цялостни ремонтни дейности и се нуждае от основен ремонт. За кандидатстване на Община Плевен с проектното предложение е необходимо решение на Общинския съвет, изразяващо съгласие с намеренията на кандидата.

Две от предложенията в дневния ред са свързани с общинския превозвач „Тролейбусен транспорт“ ЕООД – ще бъдат обсъдени промени в Тарифата за превоз на пътници от „Тролейбусен транспорт“ ЕООД по сключен договор с Община Плевен, и предложение за избор на регистриран одитор за заверка на годишния финансов отчет за 2025 г. на фирмата.

Седма точка е обсъждане на промени в управлението на „ДКЦ II Плевен“.

Общински съвет – Плевен ще разгледа искане за даване съгласие за продължаване на дейността по доставяне на радиоуслуга и на срока на издадената Индивидуална лицензия като девета точка в дневния ред на съветниците. Община Плевен притежава издадена на 26.07.2001 г. от Съвета за електронни медии Индивидуална лицензия за доставяне на радиоуслуги, чрез която се доставя радиопрограма на територията на гр. Плевен на честота 107.6 MHz. Лицензията е със срок от 25 години, който изтича през м. юли 2026 г. B администрацията е постъпило писмо от директора на ОП „Общински медиен център“ с искане за изрично решение на Общинския съвет за продължаване на радиоуслугата и подаване на искане до СЕМ за удължаване срока на издадената лицензия за нов период. Искането е мотивирано със законовата разпоредба на чл. 125, ал. 1 от Закона за радиото и телевизията, съгласно която лицензиантът следва да заяви намерение за продължаване срока на лицензията не по-късно от шест месеца преди изтичането на нейния срок.

Този месец за обсъждане влиза и предложение за съществуване на паралелки с изключения от минималния брой ученици и осигуряване на допълнителни средства за обезпечаване на учебния процес извън определените по стандарти за съответната дейност в училища на територията на общината. Предложението е изготвено след постъпили искания от директорите на 7 учебни заведения в общината.

Съветниците ще гласуват и по предложение за предоставяне безвъзмездно за управление на Национално училище по изкуствата „Панайот Пипков“ част от недвижим нежилищен имот – частна общинска собственост, в обществена сграда на ул. „Димитър Константинов“ № 17 в Плевен. Искането е за две помещения за нуждите на учениците със специалност „Изящни изкуства – Графика“ в училището.

Част от заседанието са и предложения за безвъзмездно право на ползване – за Сдружение „Български футболен съюз“ върху част от общински недвижим нежилищен имот – сграда на ул. „Димитър Константинов“ № 2, и за Народно читалище „Пробуда – 1997“, с. Дисевица върху част от общински недвижим имот в населеното място. За обсъждане влизат и точки за отдаване под наем на части от имоти – публична общинска собственост в ПГХВТ „Луи Пастьор“ и в ПГ „Захари Зограф“.

Общински съвет – Плевен предстои да се произнесе и по предложение за приемане на схема за разполагане на преместваеми обекти – дървени модулни къщички, атракциони и зимни игри, във връзка с организирането на „Коледно градче“ в центъра на Плевен.

Всички предложения, включени в предварителния дневен ред за сесията на 30 октомври, са публикувани на интернет страницата на ОбС – Плевен – https://obs.pleven.bg/bg/, раздел „Заседания“/„Заседания на Общински съвет/Материали за заседание на Общински съвет – Плевен на 30.10.2025 г. – https://obs.pleven.bg/bg/materiali-za-zasedanie-na-obshtinski-savet-pleven-na-30102025-g

Facebook

Twitter



Shares