Общински съвет – Плевен заседава на 28 август по предварителен дневен ред от 39 предложения

Общински съвет – Плевен се събира за заседание на 28 август /четвъртък/, от 09.00 ч. в Конферентната зала на Община Плевен в сграда „Гена Димитрова”.

Предварителният дневен ред включва 39 предложения. Сесиите на Общинския съвет се излъчват в реално време на интернет страницата на институцията: https://obs.pleven.bg/.

Първа точка в предварителния дневен ред е изслушване на длъжностни лица и експерти по проблемите на водоснабдяването на община Плевен и предприетите действия за синхронизация на действията на институциите за преодоляване недостига на питейна вода. Втора точка е предложение относно възлагане на кмета на Община Плевен да представлява Общината в извънредно присъствено заседание на Общото събрание на Асоциацията по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от ВиК ЕООД – Плевен, насрочено за 04.09.2025 г.

Заседанието ще продължи с предложение за приемането на Общински годишен план за социалните услуги за 2026 г. Планирането включва няколко аспекта: 1. Социалните услуги, които се предоставят съгласно Националната карта на територията на общината и за които вече е осигурено национално финансиране; 2. Брой лица, за които е осигурена възможност за ползване на услугите; 3. Мотивирано предложение за намаляване или увеличаване на броя потребители; 4. Новите социални услуги съгласно Картата, които се планира да бъдат създадени през календарната година, брой на потребителите им и размер на средствата от държавния бюджет за финансирането им; 5. Социалните услуги, чието предоставяне се планира да бъде прекратено в рамките на календарната година; 6. Начина, по който Общината осигурява и/или планира да осигури предоставянето на услугите; 7. Информация и прогноза за необходимите служители за извършването на дейностите по предоставяне на услугите.

Дневният ред на заседанието на ОбС – Плевен този месец включва още: Предложение относно поемане на ангажименти от страна на Община Плевен като потенциален Бенефициент по проектно предложение Устойчиви зелени решения за повишаване на енергийната ефективност и енергийната независимост в сектора на социалните услуги в община Плевен; Осигуряване на допълнителни собствени средства от бюджета на Община Плевен за строително-ремонтни дейности на сгради, предоставени и ползвани за читалища на територията на общината; Искане за осигуряване и поставяне на специализирана сертифицирана ПВЦ настилка, тип Тарафлекс, за зала по тенис на маса в многофункционална спортна зала „Спартак“; Определяне на срок за привеждане на водоплътните изгребни ями, изградени на територията на община Плевен, в съответствие със санитарно-хигиенните, техническите и екологичните изисквания на Закона за устройство на територията и подзаконовите нормативни актове; и др.

Всички предложения, включени в предварителния дневен ред за сесията на 28 август, са публикувани на интернет страницата на ОбС – Плевен – https://obs.pleven.bg/bg/, раздел „Заседания“/„Заседания на Общински съвет/Материали за заседание на Общински съвет – Плевен на 28.08.2025 г. – https://obs.pleven.bg/bg/materiali-za-zasedanie-na-obshtinski-savet-pleven-na-28082025-g

Facebook

Twitter



Shares