Общински съвет – Плевен заседава на 25 септември по предварителен дневен ред от 39 предложения

Общински съвет – Плевен се събира за заседание на 25 септември /четвъртък/, от 09.00 ч. в Конферентната зала на Община Плевен в сграда „Гена Димитрова”.

Предварителният дневен ред включва общо 39 предложения. Сесиите на Общинския съвет се излъчват в реално време на интернет страницата на институцията: https://obs.pleven.bg/.

Първа точка в предварителния дневен ред е предложение за изменение и допълнение на Наредба № 2 за опазване на околната среда в общината. С настоящия проект за промени в наредбата се въвеждат задължения за собствениците да поддържат чистотата в собствените си имоти. Целта е да се повиши контрола и превенцията срещу нарушения, предвиждат се и санкции при констатираните такива, включително и когато собствениците са юридически лица.

Отчет за изпълнението на бюджета на Община Плевен за периода 01.01.2024 г. – 31.12.2024 г. е втора точка в дневния ред на съветниците. Информацията внася кметът д-р Валентин Христов в изпълнение на Закона за публичните финанси и общинската Наредба № 10 за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на общината. Бюджет’2024 на Община Плевен е приет с Решение № 079 от 15.02.2024 г. на ОбС – Плевен.

Този месец общинските съветници ще се запознаят и с данните за изпълнение на бюджета на Общината, сметките за средства от Европейския съюз и основните показатели към 30 юни 2025 г.

Заседанието ще продължи с разглеждане на точка за прехвърляне на неизразходвани финансови средства по договори за финансово подпомагане на ДЮШ „Вихър“ – гр. Славяново, ФК – с. Бръшляница и ФК – с. Гривица. Обсъждането е във връзка с постъпила до Община Плевен официална информация от Областния съюз на БФС, че трите посочени клуба преустановяват участието си във футболните първенства, което налага актуализирана на решението за бюджета, като се намаляват средствата за тези клубове. Сумата от намаляването ще бъде добавена към резерва в бюджета.

Предложение за именуване на три улици в местността Стража е под номер 6 в предварителния дневен ред. Обсъждането е във връзка с писмо от собственици на имоти в района за именуване на пътни участъци, които осигуряват достъп до имотите им, поради необходимост от определяне на административни адреси.

Общинският съвет предстои да вземе решение и за участието на Доброволното формирование при Община Плевен в Сдружение „Национална асоциация на доброволците в Република България“. Звеното е сформирано съгласно Закона за защита при бедствия с Решение № 388/28.11.2008 г. на Общинския съвет, пререгистрирано е през м. октомври 2012 г. и към днешна дата, съгласно заповед на кмета на Общината, включва 25 доброволци на граждански договор.

Точка в дневния ред на заседанието е и предложение за осветяване на емблематичен обект в Плевен по повод Световния ден на сърцето – 29 септември. С писмо до Община Плевен Управителният съвет на Дружеството на кардиолозите в България е заявил желание за сътрудничество с Плевен по повод предстоящо отбелязване на Световния ден на сърцето. Общината има възможност да подкрепи инициативата за поредна година, като на 29 септември освети в цвета на инициативата емблематичен обект в Плевен, като молбата на организаторите е тази година това да бъде паметника „Майка България“.

Дневният ред на сесията този месец включва още: Предложение за предоставяне безвъзмездно за управление на СУ „Стоян Заимов“ на недвижими нежилищни имоти – публична общинска собственост, представляващи бивша база на закритото ОУ „Никола Й. Вапцаров“ и част от СУ „Анастасия Димитрова“ в Плевен; Предоставяне безвъзмездно за управление на НУ „Христо Ботев“ – с. Дисевица, на недвижим нежилищен имот – частна общинска собственост, представляващ едноетажна сграда в населеното място; Предложение за провеждане на тръжна процедура и отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост; Отдаване под наем на части от имоти – публична и частна общинска собственост на територията на общината за поставяне на преместваеми съоръжения – павилиони; и др.

Всички предложения, включени в предварителния дневен ред за сесията на 25 септември, са публикувани на интернет страницата на ОбС – Плевен – https://obs.pleven.bg/bg/, раздел „Заседания“/„Заседания на Общински съвет/Материали за заседание на Общински съвет – Плевен на 25.09.2025 г. – https://obs.pleven.bg/bg/materiali-za-zasedanie-na-obshtinski-savet-pleven-na-25092025-g

Файлове: Дневен ред заседание ОбС – 25.09_.2025 г_._.pdf

Facebook

Twitter



Shares