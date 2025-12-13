събота, декември 13, 2025
Последни:
Региона

Общински съвет – Плевен се събира на последно за годината заседание на 15 декември

Редактор

Общински съвет – Плевен, се събира за последно за тази година заседание на 15 декември /понеделник/, от 09.00 ч. в Конферентната зала на Община Плевен в сграда „Гена Димитрова”.

Предварителният дневен ред включва 20 точки. Традиционно сесията ще се излъчва в реално време на интернет страницата на Общинския съвет: https://obs.pleven.bg/

Декемврийското заседание ще започне с гостуване на коледари, гости ще бъдат и ученици от учебни центрове в Плевен.

Първата точка в дневния ред на съветниците е предложение за удостояване на Петко Цолов – кмет на Плевен мандат 1987 – 1990 г. със званието „Почетен гражданин на Община Плевен“. Предложението е внесено до председателя на местния парламент доц. д-р Иван Малкодански от Инициативен комитет с председател Генади Тодоров /заместник-председател на ОбС – Плевен и председател на Общински съвет на БСП/. Петко Цолов е дългогодишен общественик и политически деец, посветил своя професионален път на развитието на град Плевен и на подобряване живота на неговите граждани, се казва в писмото от вносителите. И още: „…Като кмет Петко Цолов управлява в едни от най-трудните и динамични години на прехода. Въпреки политическите и икономическите предизвикателства, неговият управленски подход се отличава с прагматизъм, отговорност и стремеж към обществен консенсус. През 1990 г. той подава оставка, воден от убеждението си, че опозиционните сили трябва да получат възможност да участват активно в процесите на демократизация и управление на града.“ Съгласно реда в Наредба № 11 за удостояване със званието „Почетен гражданин на община Плевен“ почетните звания се връчват на Тържествено заседание на Общинския съвет на 15 май – Празника на Плевен.

Сесията ще продължи с обсъждане на предложение за изменение на Инвестиционната програма на Община Плевен за 2025 г. Изменението се налага във връзка с целесъобразното разходване на финансов ресурс от Целевата субсидия за капиталови разходи през 2025 г. и необходимостта от вътрешни компенсирани промени на заложените средства за капиталови разходи.

Трета точка в предварителния дневен ред е за промени в състава на Постоянната комисия по „Образователна политика, науки и иновации“, след което предстои дебат по предложената нова Наредба за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на общината. Съгласно изискванията на Наредбата за организация на дейностите в училищното образование на Министъра на образованието и науката, за осъществяване на приема в първи клас за всяко населено място с повече от едно училище, общините разработват система за прием, в която водещ критерий е близостта на училището до постоянния/настоящия адрес на детето, и определят прилежащи райони на училищата за обхват на учениците. В община Плевен има 17 общински училища, в които се осъществява прием в първи клас и съгласно цитираната по-горе подзаконова разпоредба е задължително изготвянето и приемането на система за прием на деца в първи клас при съобразяване с посочените в Наредбата критерии.

Този месец съветниците ще гласуват още: Предложения за прекратяване на съсобственост между Община Плевен и частни лица; Изменение на Решение № 958 от 27.11.2025 г., касаещо приемане на 4 броя схеми за разполагане на преместваеми обекти; отдаване под наем на обекти – публична общинска собственост; проекти за частично изменение на Общия устройствен план на гр. Плевен; и др.

Всички предложения, включени в предварителния дневен ред за сесията на 15 декември, са публикувани на интернет страницата на ОбС – Плевен – https://obs.pleven.bg/bg/, раздел „Заседания“/„Заседания на Общински съвет/Материали за заседание на Общински съвет – Плевен на 15.12.2025 г. – https://obs.pleven.bg/bg/materiali-za-zasedanie-na-obshtinski-savet-pleven-na-15122025-g

Интересно от мрежата

Вижте още

Община Стара Загора и Нестле България стартираха залесяването на опожарените терени на „Седми километър“

Редактор

Кампания за популяризиране на военната професия

Редактор

Ексцентричната комедия „Последният етаж“ ще даде началото на второто издание на фестивала „Есенни театрални срещи“ в Русе

Редактор

Pin It on Pinterest