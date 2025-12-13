Общински съвет – Плевен се събира на последно за годината заседание на 15 декември

Общински съвет – Плевен, се събира за последно за тази година заседание на 15 декември /понеделник/, от 09.00 ч. в Конферентната зала на Община Плевен в сграда „Гена Димитрова”.

Предварителният дневен ред включва 20 точки. Традиционно сесията ще се излъчва в реално време на интернет страницата на Общинския съвет: https://obs.pleven.bg/.

Декемврийското заседание ще започне с гостуване на коледари, гости ще бъдат и ученици от учебни центрове в Плевен.

Първата точка в дневния ред на съветниците е предложение за удостояване на Петко Цолов – кмет на Плевен мандат 1987 – 1990 г. със званието „Почетен гражданин на Община Плевен“. Предложението е внесено до председателя на местния парламент доц. д-р Иван Малкодански от Инициативен комитет с председател Генади Тодоров /заместник-председател на ОбС – Плевен и председател на Общински съвет на БСП/. Петко Цолов е дългогодишен общественик и политически деец, посветил своя професионален път на развитието на град Плевен и на подобряване живота на неговите граждани, се казва в писмото от вносителите. И още: „…Като кмет Петко Цолов управлява в едни от най-трудните и динамични години на прехода. Въпреки политическите и икономическите предизвикателства, неговият управленски подход се отличава с прагматизъм, отговорност и стремеж към обществен консенсус. През 1990 г. той подава оставка, воден от убеждението си, че опозиционните сили трябва да получат възможност да участват активно в процесите на демократизация и управление на града.“ Съгласно реда в Наредба № 11 за удостояване със званието „Почетен гражданин на община Плевен“ почетните звания се връчват на Тържествено заседание на Общинския съвет на 15 май – Празника на Плевен.

Сесията ще продължи с обсъждане на предложение за изменение на Инвестиционната програма на Община Плевен за 2025 г. Изменението се налага във връзка с целесъобразното разходване на финансов ресурс от Целевата субсидия за капиталови разходи през 2025 г. и необходимостта от вътрешни компенсирани промени на заложените средства за капиталови разходи.

Трета точка в предварителния дневен ред е за промени в състава на Постоянната комисия по „Образователна политика, науки и иновации“, след което предстои дебат по предложената нова Наредба за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на общината. Съгласно изискванията на Наредбата за организация на дейностите в училищното образование на Министъра на образованието и науката, за осъществяване на приема в първи клас за всяко населено място с повече от едно училище, общините разработват система за прием, в която водещ критерий е близостта на училището до постоянния/настоящия адрес на детето, и определят прилежащи райони на училищата за обхват на учениците. В община Плевен има 17 общински училища, в които се осъществява прием в първи клас и съгласно цитираната по-горе подзаконова разпоредба е задължително изготвянето и приемането на система за прием на деца в първи клас при съобразяване с посочените в Наредбата критерии.

Този месец съветниците ще гласуват още: Предложения за прекратяване на съсобственост между Община Плевен и частни лица; Изменение на Решение № 958 от 27.11.2025 г., касаещо приемане на 4 броя схеми за разполагане на преместваеми обекти; отдаване под наем на обекти – публична общинска собственост; проекти за частично изменение на Общия устройствен план на гр. Плевен; и др.

Всички предложения, включени в предварителния дневен ред за сесията на 15 декември, са публикувани на интернет страницата на ОбС – Плевен – https://obs.pleven.bg/bg/, раздел „Заседания“/„Заседания на Общински съвет/Материали за заседание на Общински съвет – Плевен на 15.12.2025 г. – https://obs.pleven.bg/bg/materiali-za-zasedanie-na-obshtinski-savet-pleven-na-15122025-g

