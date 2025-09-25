Общински съвет Марица отпусна пари за ремонт на училищния двор на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ във Войводиново

Със 180 000 лева ще бъде ремонтиран училищният двор на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ във Войводиново.

Това решиха съветниците на последната сесия на Общински съвет Марица. Предложението на кмета на Община Марица Димитър Иванов бе подкрепено от старейшините. След актуализацията на бюджета ще бъде отпусната сумата, с която ще се направи вертикалната планировка в училището. Ще се изградят и две спортни игрища в двора – за баскетбол и волейбол. Общата квадратура на игрищата ще е 900 кв. метра. Ремонтът включва и премахването на двете площадки с размери от по 650 и 300 кв. метра пред входовете на училището и ще се направят нови две съоръжения.

Димитър Иванов аргументира нуждата от ремонт в школото с множеството сигнали, получени от жители и родители от Войводиново.

„Получих много оплаквания от местни жители във връзка със състоянието на вертикалната планировка на училището, предизвикала контузии на деца. Видях състоянието на училищната база в двора и след консултация с експерти установиха, че са нужни 180 000 лева за дофинансиране на ремонта в училището. Има и други инвестиционни намерения, но те могат да изчакат. Всичко, което правим, го правим в името на децата, защото са най-важното нещо. И довеждащият водопровод може да изчака, както и главният път във Войводиново. Не можем да отлагаме ремонта в училището. Средствата ще ги вземем от резерва, който заложихме. Господата, които задаваха тогава въпроси, сега могат да разберат, колко е важно и спешно е да се направи този ремонт за нашите деца. Броят на учениците е 164“, заяви на сесията Димитър Иванов. Общинският съветник от Войводиново Димитър Чолаков благодари на всички, които гласуваха важната актуализация за ремонта.

„Някои съветници показват с действията си, че не се интересуват от актуализацията на бюджета, която дава възможност за реализиране на важни проекти за Община Марица. Не се интересуват от децата и младите хора в нашите населени места. Липсата на гласуване от тяхна страна означава, че не са избрани от народа, за да дават правилен ход за развитие на общината, а единственото, което знаят е да критикуват и да търсят причини, за да не се случват проекти и да не просперират нашите населени места“. Така коментира съветниците, които не гласуваха актуализацията на бюджета, свързана с изграждането на безопасна образователна среда, кметът Димитър Иванов.

