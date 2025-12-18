Общински съвет-Казанлък отложи новия начин за изчисляване на такса “Битови отпадъци“ с една година

Общински съвет – Казанлък прие Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 26 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите на територията на община Казанлък.

С приетите промени се отлага влизането в сила на новия метод за определяне на такса „битови отпадъци“, основан на принципа „замърсителят плаща“, като срокът за неговото прилагане се измества от 01.01.2026 г. на 01.01.2027 г.

До края на 2026 година таксата за битови отпадъци ще продължи да се определя по досегашния ред – на база данъчна оценка, което осигурява предвидимост и стабилност за гражданите и бизнеса на територията на община Казанлък.

Решението е съобразено с предложените промени на национално ниво в Закона за местните данъци и такси, както и с предстоящото въвеждане на еврото от 2026 година. Отлагането цели да се гарантира правна сигурност, законосъобразност и нормално функциониране на общинската администрация.

Наредбата влиза в сила от 01 януари 2027 година.

Facebook

Twitter



Shares