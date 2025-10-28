Общински фонд ще подпомага финансово реализирането на проекти, програми и събития в сферата на културата в община Мездра

Общински съвет (ОбС) – Мездра реши да бъде създаден Общински фонд (ОбФ) „Култура“ за финансиране на проекти, програми, културни прояви или инициативи в сферата на културата, организирани на територията на община Мездра.

Решението беше взето на октомврийската сесия на местния парламент. Със същото решение беше приет Правилник за устройството и дейността на Фонда и определени представителите на ОбС в Експертната комисия, която ще го ръководи.

Създаването на ОбФ „Култура“ цели изграждане на устойчив модел за културно развитие на територията на община Мездра, съхраняващ вече постигнатото и създаващ условия за бъдещо развитие в сектора; създаване на условия и среда за развитие на многообразието и качеството на културното предлагане; постигане на по-голямо разнообразие и динамика в културния живот и популяризиране на Община Мездра като културно средище.

Средствата за осъществяване на дейността на Фонда ще се набират ежегодно от общинския бюджет и от целеви дарения, завещания и спонсорство от български и чуждестранни физически и юридически лица, предоставени на Община Мездра. С тях ще бъдат финансирани проекти и програми за осъществяване на дейности и събития в областта на културата, в т. ч. фестивали и културни събития с българско и международно участие; ще се подпомагат дейности и събития в сферата на любителското изкуство, както и дейности и събития за популяризиране на културните прояви на територията на общината.

За отпускане на средства от Фонда ще могат да кандидатстват всички юридически и физически лица, в т. ч. организации с нестопанска цел, културни институти, както и отделни дейци на културата. Целевите средства ще се предоставят на конкурсен принцип, при класирано проектно предложение, след решение на Експертната комисия. Максималният размер за финансово подпомагане на всеки одобрен проект ще бъде в размер до 2 000 лв./1022.58 евро. Собственото участие на кандидата в общия бюджет на проекта ще бъде минимум 10%.

По предложение на водачите на автомобили, които осъществяват таксиметров превоз на пътници на територията на община Мездра, ОбС актуализира минималните и максималните цени за таксиметров превоз на пътници на километър пробег по съответната тарифа, считано от 1 януари 2026 г.

• Минималните цени на 1 км пробег се определят, както следва:

1. Дневна тарифа – 1,20 лв./ 0,61 €,

2. Нощна тарифа – 1,30 лв./ 0,66 €.

• Максималните цени на 1 км пробег стават:

1. Дневна тарифа – 1,70 лв./ 0,87 €,

2. Нощна тарифа – 1,80 лв./ 0,92 €.

Актуализирането на цените за таксиметров превоз на пътници е обусловено от растящата инфлация, повишаването на цените на горивата, консумативите и услугите, използвани за поддръжка на автомобилите, както и на цените на задължителните застраховки.

Приета беше актуализирана бюджетна прогноза на Община Мездра за периода 2025-2028 г. на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности, прогноза на показателите за поети ангажименти и за задължения за разходи за 2025 г. и 2026 г. и прогноза за общинския дълг (вкл. намеренията за поемане на нов дълг) и на разходите за лихви по него за периода 2026-2028 г.

Одобрена беше частична актуализация в документацията на капиталовите разходи на Община Мездра за 2025 г. и приети свързаните с тази актуализация вътрешни компенсирани промени в капиталовите разходи в общинския бюджет за т. г.

Във връзка с постъпило искане от Светозар Луканов – управител на „МБАЛ – Мездра“ ЕООД, за финансово подпомагане на лечебното заведение от общинския бюджет в размер на 80 000 лв. за извършване на неотложен ремонт на кухненския блок в болницата, ОбС възложи на кмета на общината Иван Аспарухов да разпореди изготвянето на актуална количествено-стойностна сметка (ККС) за ремонтните дейности, а необходимите средства по изготвената КСС за извършването на ремонта да бъдат заложени в Бюджет 2026.

Относно постъпила докладна от инж. Васил Иванов – управител на „Мездра-Автотранспорт-2003“ ЕООД и на „Транс-Авто-2015“ ЕООД, за отпускане на временна финансова помощ на „Транс-Авто-2015“ за покриване на разходите на дружеството във връзка с осъществяване на специализиран превоз на деца и ученици, ОбС реши да бъде предоставена на „Транс-Авто-2015“ от общинския бюджет временна възмездна финансова помощ в размер на 70 000 лв./ 35 790,43 евро, които да се предоставят на дружеството поетапно, в зависимост от възникналото задължение.

ОбС прие отчета за дейността на „Екопроект“ ООД – Враца за третото тримесечие на 2025 г.

По предложение на кмета на с. Зверино Стоян Петров улицата между жилищните кв. 57 и кв. 58 от о. т. 182 и о. т. 173 по плана за регулация на селото беше именувана „Велика“, с цел улесняване на адресната регистрация на живеещите на нея, подобряване на административното им обслужване, както и заявяване на услуги към съответните дружества за присъединяване към електроразпределителната и водоснабдителната мрежи.

Мирослав Гетов, снимка: Павел Петров/ Община Мездра

