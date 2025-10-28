Общинската транспортна фирма осигурява допълнителни автобуси за Задушница в Стара Загора
За нормалното транспортно обслужване на старозагорци за възпоменанието Задушница на 01.11.2025 г., събота, общинската фирма „Тролейбусни и автобусни превози“ ЕООД ще осигури допълнителни автобуси до Гробищен парк, както следва:
Линия № 17 кв. „Три чучура – север“ – Гробищен парк:
|от кв. „Три чучура – север“
|от Гробищен парк
|06,40; 07,20; 07,40; 08,20; 08,40; 09,20; 09,40; 10,20; 10,40; 11,20; 11,40; 12,30; 13,30; 14,00.
|07,40; 08,20; 08,35; 09,05; 09,35; 10,20; 10,35; 11,20; 11,35; 12,20; 12,35; 13,30; 14,30; 15,00.
Линия № 41 кв. „Железник“ – Гробищен парк :
|от кв. „Железник”
|от Гробищен парк
|06,55; 07,55; 08,55; 09,55; 10,55; 11,55; 12,55.
|07,50; 08,50; 09,50; 10,50; 11,50; 12,50; 13,50.
Линия № 204 СБА – Гробищен парк 2:
|от СБА
|от Гробищен парк
|09,00; 11,00.
|10,10; 12,10.