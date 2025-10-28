Общинската транспортна фирма осигурява допълнителни автобуси за Задушница в Стара Загора

За нормалното транспортно обслужване на старозагорци за възпоменанието Задушница на 01.11.2025 г., събота, общинската фирма „Тролейбусни и автобусни превози“ ЕООД ще осигури допълнителни автобуси до Гробищен парк, както следва:

Линия № 17 кв. „Три чучура – север“ – Гробищен парк:

от кв. „Три чучура – север“ от Гробищен парк 06,40; 07,20; 07,40; 08,20; 08,40; 09,20; 09,40; 10,20; 10,40; 11,20; 11,40; 12,30; 13,30; 14,00. 07,40; 08,20; 08,35; 09,05; 09,35; 10,20; 10,35; 11,20; 11,35; 12,20; 12,35; 13,30; 14,30; 15,00.

Линия № 41 кв. „Железник“ – Гробищен парк :

от кв. „Железник” от Гробищен парк 06,55; 07,55; 08,55; 09,55; 10,55; 11,55; 12,55. 07,50; 08,50; 09,50; 10,50; 11,50; 12,50; 13,50.

Линия № 204 СБА – Гробищен парк 2:

от СБА от Гробищен парк 09,00; 11,00. 10,10; 12,10.

