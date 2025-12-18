Общинската организация на БЧК в Русе отчете извършеното през настоящата година

Драгомир Драганов им благодари за партньорството

Мениджмънтът на бедствията, развитието на младежката структура, провеждането на обучения, промоцията на доброволното и безвъзмездно кръводаряване, както и цялостната социална подкрепа на населението остават водещ приоритет пред Общинската организация на Българския червен кръст /БЧК/ в Русе. Това стана ясно от проведеното днес отчетно-изборно събрание, на което присъства и областният управител Драгомир Драганов. Той благодари на председателя на Общинската организация Алисе Муртезова за неуморната от нейна страна подкрепа към уязвимите общности, както и за реализирането на редица значими инициативи в полза на региона. „В свят, разделян от интереси, страх и безразличие, Червеният кръст е доказателство, че солидарността все още има лице, ръце и сърце. Истинската сила на БЧК не е в ресурсите, а в хората – в онези, които даряват време, усилия и надежда. В онези, които знаят, че човешкият живот няма цена и че помощта не търпи отлагане. Ролята на Българския червен кръст днес е по-важна от всякога, защото обществото ни има нужда от пример, който не дели и не съди, а подава ръка“, заяви Драганов. По негови думи ролята на доброволчеството днес е от ключово значение не защото държавата е слаба, а защото без активни граждани няма силно общество. На събитието присъстваха редица общественици, както и заместник-кметът по социални дейности, здравеопазване и транспорт на Община Русе Димитър Недев. Той бе категоричен, че Общинската администрация ще продължи да бъде сред основните партньори на БЧК и гарантира подкрепата на Община Русе.

Припомняме, че Общинската организация на БЧК разполага с 12 дружества в малките населени места и 22 в самия град Русе. В тях членуват над 3500 души, а броят на доброволците е повече от 630. Сред ключовите дейности е подготовката на хранителни пакети за семейства и деца в риск по Коледа, Нова година и Великденските празници.Ежегодно се провеждат и фондонабирателни акции във верига магазини „Кауфланд” с доброволците на Българския младежки червен кръст. Активно се работи и за осигуряването на топъл обяд за деца в тежко социално положение. Само през настоящата година от БЧК са раздали повече от 3100 хранителни и хигиенни пакети във всички населени места от община Русе. Това се е случило благодарение на Програмата за храни и основно материално подпомагане, в която участва и Агенцията за социално подпомагане, с финансиране по Европейски социален фонд. В рамките на проект „Закрила на уязвими бежанци идеца мигранти – от спешна към общностна подкрепа“, финансиран от УНИЦЕФ за 2025 г., социален работник и психолог са предоставилиподкрепа на деца бежанци – както украински, така и непридружени деца от арабските държави.Проведени са близо 30 индивидуални психологически консултации с деца от

Украйна и трети страни, настанени в социални услуги в града. Няма как да не бъде отбелязано, че по инициатива на доброволците от „златната” възраст, всяка година се организира Коледен благотворителен базар за деца в нужда. На него се продават коледни сувенири, изработени от доброволците в дружествата на БЧК в гр. Русе, с. Красен, с. Табачка, с. Тетово и гр. Ветово. От местния червенокръстка организация са провели и редица курсове за оказване на първа помощ при пътнотранспортни произшествия. За тази година техният брой е 117, като през обученията са преминали 1562 души, от които 70 ученици. Същевременно са обучени и 225 души за оказване на първа помощ на работното място, като фокусът на курсовете е бил най-вече към предприятията в региона. Друга сфера на дейност на БЧК е и провеждането на кампании за кръводаряване. През 2024 год. са проведени три кръводарителникампании, с участие на доброволци на Българскимладежки Червен кръст – Русе, съвместно сУниверситетската многопрофилна болница заактивно лечение “Медика”. От БЧК в Русе активно работят и по превенцията на водния травматизъм. За последните години обучения са преминали над 2600 души. Обучените водни спасители са 10. Проведени са и редица тренировки на доброволнияекип за реакция при бедствия, аварии и кризи, който е част от структурата на Областнатаорганизация, но активно се включва в общински ирегионални учения, свързани с реакция приразлични извънредни ситуации.

Колкото до младежката дейност, то в града има 8 клубни структури, в които участват 199 доброволци. Младежите от БЧК-Русе имат възможност да участват в редица информационни кампании, включително и с Пътна полиция. Особено внимание се обръща на борбата със зависимостите, като младежите от БЧК са се включвали активно и във всички събития от инициативата „Заедно да спасим децата и Русе от дрогата“, която вече се казва „НЕзависими от зависимостите“ с идеен инициатор Румен Николаев. Също така Областната организация на БЧК в Русе стопанисва две социални услуги – Центъра за настаняване от семеен тип за деца без увреждания и Център за работа с деца на улицата. Общият брой на проведените съвместни дейности е 16.

В събитието участваха и редица представители на държавни структури. Сред тях бяха директорът на Регионалната здравна инспекция доц. д-р Александър Парашкевов, д.м. и директорът на Регионална дирекция „Гранична полиция“ ст. комисар Димитър Чорбаджиев.

Facebook

Twitter



Shares