Общинска епизоотична комисия обсъди мерки срещу болестите шарка по овцете и козите и син език по преживните животни

Заместник-кметът на Община Разград Зорница Евгениева откри и ръководи заседание на Постоянно действащата общинска епизоотична комисия. Г-жа Евгениева е председател на комисията.

В заседанието участваха представители на ОДБХ, ОД“Земеделие“, ОДМВР, кметове на населени места и други институции.

Заместник-кметът Зорница Евгениева и директорът на Областна дирекция по безопасност на храните д-р Върбан Белчев представиха пред участниците в комисията решенията на Областната епизоотична комисия във връзка с предприемане на мерки срещу разпространението на болестите шарка по овцете и козите и син език по преживните животни. На територията на областта, съответно и на общината, няма регистрирани случаи на двете заболявания, но е необходимо да се извършат превантивни дейности по отношение на запознаване на фермерите с признаците и с последствията от разпространение на двете заболявания. При установена шарка при овце и кози се извършва евтаназия на животните – обясни д-р Белчев. Вирусът се пренася от животно на животно, през фуражи, превозни средства и оборудване, оцелява до 6 месеца в районите, в които се появи. Към момента в България има установени 109 огнища в областите Пловдив, Стара Загора и Хасково. В Гърция огнищата са 416, н Румъния – 21, в Турция – 56. Има ваксина срещу заболяването, но българските власти не са предприемали подобна мярка, тъй като при прилагането й за продължителен период се налага забрана за износ на продукти от този вид животни.

Д-р Белчев призова кметовете на населени места, които участваха в заседанието, да сигнализират своевременно при установяване на нерегламентирана търговия с животни, тъй като по този начин може да се внесе зараза. Той предостави на кметовете брошури с основна информация за двете заболявания, които да бъдат разпространени по населените места. В отговор на въпрос д-р Белчев уточни, че при консумация на месо и мляко от болни животни няма опасност от заразяване на хората.

Заместник-кметът Зорница Евгениева призова кметовете да предложат възможности за определяне на места за загробване на болни животни, тъй като към момента на територията на общината има един такъв терен – край Дряновец, а според решението на Областната епизоотична комисия е необходимо броят на тези площадки да се увеличи.

Вследствие на заседанието на комисията предстои издаване на Заповед на Кмета на Община Разград, в която да се обобщят решенията й с цел ограничаване на разпространението на заболяванията.

На територията на община Разград към момента се отглеждат 4730 овце и 849 кози – стана ясно още по време на заседанието.

