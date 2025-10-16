Община Видин осигури финансиране за 11 проекта на обща стойност 57 млн. лева

Финансирането е осигурено по Програма „Развитие на регионите“ 2021–2027 г. и включва цялостна модернизация на образователната инфраструктура, обновяване на детски градини и жилищни сгради, създаване на нови социални услуги за хора с увреждания и възрастни, реставрация на значими културни обекти и развитие на туристическата инфраструктура.

Съществен акцент е подобряването на устойчивата градска мобилност чрез закупуване на нови електрически автобуси и изграждане на зарядни станции, както и реконструкция и модернизация на транспортната инфраструктура и улици по маршрутните линии на обществения транспорт.

Проектът включва още облагородяване на прилежащите пространства и създаване на зелена инфраструктура, което ще осигури по-добра свързаност, достъпност и безопасност за гражданите и ще намали вредните емисии.

• „Осигуряване на модерна и приобщаваща образователна среда в ОУ „Епископ Софроний Врачански“ и СУ „П.Р. Славейков“ – 16 139 372,30 лв.

• „Подобряване на устойчивата градска мобилност на община Видин“ – 14 598 710,23 лв.

• „Създаване на нови социални услуги за уязвими групи от Община Видин“ – 6 679 526,98 лв.

• „Зелени детски градини“ – 4 942 279,70 лв.

• „Мерки за енергийна ефективност и устойчиво обновяване на жилищни сгради“ – обединен пакет от четири проекта – общо над 11 млн. лв.

• „Стамбол капия – между миналото и настоящето“ – 1 429 972,11 лв.

• „Спортно-туристически рекреационен комплекс“ – 1 939 822,03 лв.

• „Видин – привлекателна туристическа дестинация“ – 769 999,22 лв.

Повече информация за всеки от проектите ще бъде представена на специални пресконференции през следващата седмица в залата на Общински съвет-Видин.

