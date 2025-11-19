Община Варна регистрира марката Международен балетен конкурс към службата на ЕС за интелектуална собственост

Работна група от представители на МК и специалисти в областта на сценичните изкуства ще разработи организацията по възстановяване на Международния балетен конкурс

Община Варна успешно регистрира марката Международен балетен конкурс към службата на Европейския съюз за интелектуална собственост през месец септември 2025 г. Още от миналата година дирекция „Култура и духовно развитие“ започна работата по защита на търговската марка в службата на ЕС след положителното становище на Министерство на културата и на 25 септември т.г. е издадено свидетелството за регистрация. Това съобщи директорът на дирекция „Култура и духовно развитие“ Светослава Георгиева по време на заседание на постоянната комисия по култура към Общинския съвет. По време на дискусията бе изтъкната необходимостта Варна да възроди една от емблемите си – първият в света професионален конкурс за балетисти, създаден през 1964 г.

В продължение на десетилетия форумът предоставя сцена за изява на елитни танцьори, хореографи и педагози. След 1992 г. Министерството на културата делегира правото за организиране на конкурса на Фондация „Международен балетен конкурс – Варна“, която е допринесла с експертния си капацитет и упорита работа в годините на прехода. Поради финансови затруднения тази структура не може да осигури необходимия ресурс за продължаване на традицията и през 2020 г. конкурсът е прекратен поради липса на финансиране, стана ясно на заседанието на комисията. През 2003 г. е направен неуспешен опит за регистрация на търговската марка от фондацията в Патентно ведомство, посочи Георгиева.

Припомняме, че възстановяването и устойчивото финансиране на Международния балетен конкурс – Варна бяха заявени като приоритет в самото начало на мандата на кмета Благомир Коцев. През последните две години Дирекция „Култура и духовно развитие“ работи активно за възстановяването му, като за целта в бюджета за 2025 г. бяха заложени средства в размер на 30 000 лв.

Общинските съветниците днес разгледаха и предложение от ИТН също за възстановяване на конкурса. Те решиха още, че съвместна работна група, включваща представители на Министерството на културата, специалисти в областта на сценичното изкуство и членове на фондация „Международен балетен конкурс – Варна“, ще започне работа по организацията за възстановяване на Международния балетен конкурс.

