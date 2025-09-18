Община Варна продължава срещите с потенциални партньори за съвместни дейности за защита на животните

Подготвя се процедура за сключване на договори с ветеринарни клиники за кастрация на безстопанствени животни



В Община Варна бе проведена поредна среща с представители на неправителствена организация за защита на животните. Целта е набелязване на съвместни дейности и разработване на инициативи в изпълнение на Програмата за овладяване популацията на безстопанствените кучета за периода 2023–2027 г., приета в съответствие с Националната програма.

Директорът на Дирекция „Управление на собствеността“ Юлиана Кожухарова и на Дирекция „Канцелария на кмета“ Антоанета Петрова се срещнаха със Стефан Курдов, който представлява наскоро регистрирания Координационен център за противодействие на насилието над животни „Зоопатрули“. От организацията заявиха готовност за активно сътрудничество и подпомагане на администрацията в бъдещи действия, най-вече по отношение кастрацията на безстопанствени котки. Курдов увери, че центърът може да разчита на около 40 доброволци със собствен транспорт във всички райони на Варна, които биха съдействали при организирана кампания за редуциране на популацията на бездомните животни.

По време на срещата стана ясно, че администрацията подготвя обществена поръчка с предмет „Обезпаразитяване, кастриране и маркиране на безстопанствени котки на територията на петте района на община Варна по обособени позиции“. Предстои след приключване на процедурата да бъдат сключени договори с клиники във всеки от районите, регистрирани по реда на Закона за ветеринарномедицинската дейност (ЗВМД). При изпълнение на поръчката е предвидено доброволци да залавят безстопанствени котки на територията на община Варна и да ги отвеждат до избраната клиника за съответния район, където да им бъдат извършени обезпаразитяване (вътрешно и външно), кастриране и маркиране чрез подрязване на връхчето на ухото.



Приемането на животното в клиниката ще се извършва в рамките на регламентираното работно време с приемно-предавателен протокол при приемане на котката, подписан от ветеринарен лекар и доброволеца, довел котката. В протокола се посочва наименование и адрес на ветеринарната клиника, трите имена на доброволеца, дата на довеждане и краен срок за вземане. За по-добър контрол ще бъдат посочвани още адресът на местоположението на улавяне на котката, както и че лицето, което я е довело, се задължава да я вземе лично в посочения от ветеринарния лекар ден и да я върне на същото място. Към всеки протокол се прилага снимка на котката.



Манипулациите в избраните клиники ще се изпълняват от правоспособно лице – ветеринарен лекар при спазване на законовите изисквания. След престой от 24 часа в клиниката котката се връща отново от доброволеца на мястото, откъдето е заловена.



Обществената поръчка цели прилагането на адекватни мерки за овладяване на популацията на безстопанствените котки на територията на община Варна. Прогнозната й стойност е до 100 000 лв. без ДДС (по 20 000 лв. за всеки от петте административни района) и финансирането ще се осъществи от бюджета на Общинския приют за безстопанствени кучета в с. Каменар. Предвиденият срок на договорите е за 12 месеца от датата на подписване или до изчерпване на финансовия ресурс.



Община Варна ще проведе прозрачна процедура за избор на ветеринарни заведения, като ще бъдат отчетени капацитетът им и цената на услугата, стана ясно по време на срещата. Подчертано беше още, че е важно всяко животно в обхвата на кампанията да получи качествена грижа и достатъчно време за възстановяване, за да не бъде изложено на риск.

Община Варна приканва и други регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел организации, които имат в устава си дейност за защита на животните, да заявят желание за партньорство в следните области:



• Съдействие при намиране на осиновители в страната и чужбина;

• Участие в залавянето и връщането по места на бездомни кучета и котки;

• Кастрация на безстопанствени животни;

• Лечение на болни животни, включително логистика и покриване на разходите;

• Работа по социализация на несоциални и агресивни животни;

• Организиране на съвместни събития;

• Активизиране на гражданското общество и повишаване на информираността по теми, свързани със защита на животните и сигнализиране при нехуманно отношение.



Организациите могат да заявят интерес за сътрудничество чрез заявление в свободен текст, което да бъде входирано на място в деловодството на Община Варна или изпратено чрез електронната форма за сигнали на адрес: www.signal.varna.bg.

