Община Варна прекрати обществената поръчка за приготвяне и доставка на храна за нуждите на социалните услуги

Община Варна прекрати обществената поръчка с предмет: „Приготвяне и доставка на готова храна ежедневно за нуждите на социалните услуги за деца и пълнолетни лица към Община Варна, включително и доставка на готова храна за деца и пълнолетни лица, нуждаещи се от специфичен режим на хранене“.

Решението е публикувано в електронната система ЦАИС ЕОП.

Процедурата беше обявена на 12 юни тази година със срок за получаване на оферти или на заявления за участие до 17 юли 2025 г. Услугата е с прогнозна стойност 4 739 041 лв. (без ДДС), като в посочения срок оферти са подали две дружества: „Залива 47-СП“ АД и „Корект груп кетъринг“ ООД.

Решението за прекратяване на поръчката е на основание чл.22, ал.1, т.8 от ЗОП, във връзка с чл.108, т.4 от ЗОП и въз основа на забележките в доклада на назначената комисия за разглеждане, оценка и класиране на подадените оферти по откритата процедура за сключване на рамково споразумение за избор на изпълнител на обществена поръчка.

Отстранени от участие в нея са и двете фирми, поради това, че са представили оферти, които не отговарят на предварително обявените условия на Възложителя, посочени в документацията за участие в процедурата. В решението са ясно формулирани мотивите за прекратяване на обществената поръчка.

