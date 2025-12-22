Община Варна получи като дарение идеен проект за индустриална зона в землището на с. Тополи

Заданието предвижда изграждането на индустриален парк върху обща площ 1695 дка

Разработката е съвместна инициатива на браншовите организации на строителите, архитектите и инженерите

На официална церемония днес Община Варна получи под формата на дарение идеен проект за индустриална зона в землището на с. Тополи. Разработката е инициатива на Камарата на строителите в България – ОП Варна, Камарата на архитектите – РК Варна, Съюза на архитектите в България – Дружество Варна и Камара на инженерите в инвестиционното проектиране – РК Варна. Предложението представлява устройствена структурна схема и задание за проектиране на цялостен ПУП-ПРЗ за индустриален парк в рамките на града. На събитието присъстваха кметът Благомир Коцев, заместник-кметът инж. Пламен Китипов, председателят на Общински съвет – Варна Христо Димитров, главният архитект Виктор Бузев, представители на браншовите организации и др.

Крайно време е Варна да има работеща индустриална зона, независимо какви стъпки ни предстоят като администрация, заяви по време на церемонията кметът Коцев. Той благодари за представянето на идеята и за ангажимента, за който професионалните гилдии са поели да съдействат, да подпомагат и да участват в икономическото развитие на града. По думите му предложението за нова индустриална зона е в интерес на всички варненци и предлага посока и пример за правилно развитие на градоустройството в община Варна, а ползотворният диалог и обединяването между всички браншови организации в постигането на тази цел са добър знак. Каквото зависи от нас като екип, ще го направим, разчитаме и на съдействието на Общинския съвет за обезпечаване на финансирането за проектиране на Западна промишлена зона, посочи още Коцев.

Проектът е изработен от интердисциплинарен екип с ръководител арх. д-р Христо Топчиев и се състои от задание, опорен план, подробен анализ на собствеността, както и от идейна и работна структурни схеми, на база които Община Варна може да организира обществена поръчка за изработване на подробен устройствен план и да гарантира цялостна концепция за развитието на така необходимата на варненската индустрия нова производствена и складова зона. Според предложението Западна промишлена зона ще бъде разположена на обща площ от близо 1 700 дка, като частните имоти в нея ще заемат 1 230 дка. Общината ще получи възможност да придобие 410 дка собственост, което от своя страна ще предостави възможност за допълнителни инвестиции в инфраструктурата на района.

Предложената структурна схема представлява идеен етап на подробното устройствено планиране, рядко използван в съвременното българско градоустройство. Разработката представя структуриране на територията около новопроектирана улична мрежа, проучва възможностите за най-правилно реализиране на заложеното с ОУП застрояване, както и обезпечаването му с инженерна инфраструктура и озеленяване. Идейният проект съдържа решения за комуникационно-транспортно устройство на територията, обособяване на зелен пояс, въздушен далекопровод, паркоместа, 4 подстанции – две за електрозахранване и две помпени, подземен водоем и др.

С предложения от гилдиите на архитектите, инженерите и строителите идеен устройствен план се дава пример за това как може да се реализира по най-правилния начин дългосрочна градоустройствена концепция и мащабно устройствено планиране, които представляват сериозно изпитание пред всички български общини, които са подложени на инвестиционен натиск и често пъти хаотично, стихийно урбанистично развитие. Идеята за прилагане на структурната план-схема, която се практикува в градското планиране на всички развити страни, е възможност за избягване на хаотичното единично планиране и застрояване и разгръщането на потенциала на големи части от територията на общината в бъдеще, стана ясно по време на представянето на идеята.

