Община Варна отбелязва Международния ден на възрастните хора

Община Варна ще отбележи Международния ден на възрастните хора – 1 октомври, със специално събитие под мотото „С почит към годините, с обич към хората“.

То има за цел да подчертае значимата роля на възрастните хора, които със своя опит и житейска мъдрост остават пример и вдъхновение за следващите поколения.

Сред присъстващите ще бъдат заместник-кметът на Община Варна – Снежана Апостолова, Мая Раданова – председател на „Съюз на пенсионерите 2004″, представители на Областна администрация – Варна, Общински съвет – Варна и Дирекция „Социално подпомагане“ – Варна.

Празничната програма ще бъде изпълнена с музикални и танцови изпълнения. За настроението на присъстващите ще се погрижат Народен хор „Българче“, Вокален ансамбъл „Звездни струни“, Танцов ансамбъл „Българче“, гръцки хор „Одесос“ към Българо-гръцкото дружество „Одесос“, както и певческата група към Център за равни възможности – Сдружение „Шанс за хора с увреждания“.

Община Варна продължава да създава възможности за инициативи и занимания, които обогатяват социалния живот на възрастните хора и укрепват общностните връзки.

