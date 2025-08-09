Община Варна организира тридневна празнична програма за Деня на Варна

DJ Bobo и младите музикални звезди на България ще изпълнят в два поредни дни сцената до Пантеона; хорова музика, фолклор и изпълнения на детски и младежки състави са в програмата на Летния театър

В съпътстващата програма за празника на града са XXV Международна ветроходна регата „Кор Кароли“, XXIII Международно биенале на графиката, Морски фест Варна 2025, тенис турнири, концерти

Община Варна организира богата и разнообразна програма за празника на града – Свето Успение Богородично. Тя обхваща дните от 15 до 17 август, а събитията са на няколко различни локации и включват музика, спорт, изобразително изкуство. Всички прояви от празничния афиш са напълно безплатни за варненци и гостите на града.

В основната програма за 15 август (петък), който и тази година с решение на Общинския съвет е определен за почивен ден за варненци, са двата големи концерта, които ще се проведат на сцената около Пантеона в Морската градина.

Голямата музикална звезда в празничното шоу е световноизвестният изпълнител DJ BoBo (Петер Рене Бауман). Роденият в Швейцария продуцент, композитор и изпълнител е сред най-популярните лица на европоп и евроденс сцената през 90-те години, с милиони продадени албуми по света.

Във Варна той ще представи впечатляващо шоу с хореография, светлинни ефекти и мултимедийни визуализации, а публиката ще чуе едни от най-големите му хитове, сред които Somebody Dance with Me, Keep on Dancing, Love Is All Around, Let the Dream Come True, Pray, Everybody, Freedom, Shadows of the Night, Chihuahua, Respect Yourself, It’s My Life, There Is a Party. Спектакълът е създаден специално за турнето, с което DJ BoBo отбелязва три десетилетия на музикалната сцена.

В шоуто участват още DJ Fabrizio Рarisi & Timas, DARA, Gery-Nikol, VENZY. Лазерно мултимедийно шоу и празнична заря в 23:00 ч. ще бъдат кулминацията на вечерта на 15 август.

Преди вечерното шоу на Пантеона в Летния театър ще се състои церемонията по награждаване с почетни звания и отличия на видни варненски общественици. Програмата там включва още и тържествен концерт с участието на варненските хорове.

Сцената на Пантеона ще събере почитателите на съвременната музика и на 16 август (събота), когато там ще излязат познатите варненски изпълнители Атанас Колев, Боро Първи, Tino, Атанас Кателиев, Vick, Симона Статева, Виктория Благоева, Galina & Raya, Ума и Дума, The Center World, Creators, Connection Crew.

Концерти в Летния театър са организирани и за дните 16 и 17 август, като варненци и гостите на града ще имат възможност да се насладят на изпълненията на Валя Балканска, Трио „Фида“, Фолклорен ансамбъл „Варна“, изпълнения на детски школи при Общинския детски комплекс, младежки състави към Народните читалища, НУИ „Добри Христов“, СУ за ХНИ, „Бънджи сингърс“ и др.

В съпътстващата програма за празника са предвидени множество разнообразни събития на няколко локации в града, които очакват публика от всички възрасти: шоу за малки и големи на сцена „Раковина“, класически концерт край фонтана на пл. „Независимост“, XXV Международна ветроходна регата „Кор Кароли“, както и XXIII Международно биенале на графиката. Ще се проведат още Морски фест Варна 2025 на плажа в кв. „Аспарухово“ с демонстрации, обучение, открити тренировки и турнири по различни видове плажни и водни спортове. Сред спортните събития са още X Шахматен фестивал за купата на Община Варна, Международен турнир по тенис на маса млади надежди, вечерен крос, Отворен турнир по тенис на маса Купа Варна.

Съорганизатори в празничната програма са Военноморските сили и Варненската и Великопреславска света митрополия. Очаква се събитията да привлекат хиляди почитатели и да затвърдят позицията на Варна като водещ културен център на българското Черноморие.

Подробна празнична програма за Деня на Варна – Свето Успение Богородично

Официална част

15.08.2025 г.

08:30 ч. – Катедрален храм „Успение Богородично“ – Тържествена света литургия по случай Свето Успение Богородично – Ден на Варна

15.08.2025 г.

10:30 ч. – Площад „Св. Св. Кирил и Методий“ – Издигане флага на Варна

15.08.2025 г.

19:30 ч. – Летен театър – Церемония по награждаване с почетни звания и отличия и тържествен концерт на варненски хорове

15.08.2025 г.

20:30 ч. – Сцена в Морската градина (пространството около Пантеона) празничен концерт с участието на: DJ BOBO, DJ FABRIZIO PARISI & TIMAS, DARA, GERY-NIKOL, VENZY и Лазерно-мултимедийно шоу

15.08.2025 г.

23:00 ч. – Първа буна – Празнична заря

16.08.2025 г.

20:00 ч. – Летен театър – фолклорен концерт с участието на: Валя Балканска, Трио „Фида“, Фолклорен ансамбъл „Варна“ и др.

16.08.2025 г.

20:30 ч. – Сцена в Морската градина (пространството около Пантеона)

Гласът на Варна с участието на: Атанас Колев, Боро Първи, Tino, Атанас Кателиев, Vick, Симона Статева, Виктория Благоева, Galina & Raya, Ума и дума, The Center World, Creators, Connection Crew

17.08.2025 г.

19:00 ч. – Летен театър – Гласът на Варна с участието на: Детски школи при Общинския детски комплекс, Младежки състави към народните читалища, НУИ „Добри Христов“, СУХНИ, „Бънджи Сингърс“ и др.

Съпътстваща програма

14 – 18.08.2025 г.

10:00 ч. – Морска гара Варна – XXV Международна ветроходна регата „Кор Кароли“

14.08.2025 г.

18:00 ч. – Градска художествена галерия „Борис Георгиев“ – XXIII Международно биенале на графиката

15.08.2025 г.

09:00 г. – Юнашки салон – X Шахматен фестивал за купата на Община Варна

15.08.2025 г.

09:00 ч. – Плаж „Аспарухово“ – Морски фест Варна 2025

15 – 17.08.2025 г.

10:00 ч. – ДКС, зала 20 – Международен турнир по тенис на маса „Млади надежди“

15.08.2025 г.

19:00 ч. – Сцена „Раковина“ – 26 години заедно НСОРБ и Богдан Томов – шоу за малки и големи

15.08.2025 г.

20:30 ч. – Площад „Независимост“ – Класически концерт край фонтана

15.08.2025 г.

21:30 ч. – Вход на Морската градина – Вечерен крос по случай Деня на Варна

16 – 17.08.2025 г.

10:00 ч. – Collizeone Table Tennis Arena – Отворен турнир по тенис на маса Купа Варна

